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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة المصنف الأول إفريقيا

60 ألف جنيه مكافآت بطولة فيرست الدولية لأساتذة الشطرنج

دكتور باسم سمير أمين
دكتور باسم سمير أمين المصنف الأول إفريقيا في الشطرنج

تأكدت مشاركة المصنف الأول في قارة أفريقيا ، المصري ، الدكتور باسم سمير أمين والمصنف الـ39 عالميا في بطولة فيرست مول فورسيزون الدولية للشطرنج.

بطولة فيرست الدولية للأساتذة الشطرنج تقام في الفترة من 23 ابريل حتى 1 مايو المقبل ‎و يتم تنظيم البطولة تحت رعاية وإشراف الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة دكتور هشام الجندي مشاركة مع ادارة الفيرست مول الجيزة بمشاركة اكثر من 50 لاعبا دوليا محترفا في تنافس هو الأول من نوعه.

وأكد الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج ، أن البطولة تساعد في تقدم اللاعبين المشاركين في التصنيف العالمي ، حيث أن جميع المشاركين مصنفين "الأساتذة".

البطولة تساهم في خطة انتشار لعبة الشطرنج في مصر والتي تمتلك عناصر مميزة من اللاعبين فيها الى جانب ثقة الاتحادات الدولية في استضافة مصر للاحداث القارية والدولية ‎تقام البطولة لمدة 9 ايام متواصلة يحدد من خلالها الفائزين بالمراكز العشر الأولى للبطولة مع تقديم جوائز مالية قيمة مقدمة من ادارة الفيرست مول ، تصل إلى 60 ألف جنيه ‎.


وتأتى اهمية الحدث الدولي في ظل تواجد لاعبين محترفين للعبة بمشاركة المصنف الأول أفريقيا وبطل البحر الاوسط و اخرين من اللاعبين المصنيفين دوليا، ويمكن لمحبي ومتابعي اللعبة الحضور ومشاهدة المباريات بشكل يومي بدء من الساعة العاشرة مساء.

‎وتستعد الجهة المنظمة للحدث الدولي استقبال مزيد من الأحداث و المسابقات الدولية و ذلك في ظل رؤية واهتمام الدولة باستقبال و تنظيم الأحداث العالمية و أيضا بتنشيط السياحة الرياضية.

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