توك سبورت: إلغاء بطولة دوري السوبر الأوروبي

أكد موقع “ توك سبورت” البريطاني، أنه تم إلغاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأكد الموقع البريطاني أن الأندية الـ 12 التي أعلنت إطلاق البطولة، اجتمعت منذ قليل عقب تقديم مانشستر سيتي وتشيلسي طلبا للانسحاب من البطولة.

وأشار الموقع إلى أن الفرق الـ 12 اتفقوا على إلغاء البطولة بعد انسحاب فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي.

وكان تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين قد أعلنا رفقة 11 ناديًا أوروبية من كبار الفرق في القارة، إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، لتكون بدًلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت تقارير صحفية أن تشيلسي ومانشستر سيتي قررا الانسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي.