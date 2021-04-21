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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الطلاق في رمضان

هل الطلاق يقع في نهار رمضان .. الإفتاء تجيب

الطلاق في نهار رمضان
الطلاق في نهار رمضان

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه “هل الطلاق يقع في نهار رمضان؟”.


أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ،عن السؤال قائلا: إن الطلاق لا علاقة له برمضان أو غير رمضان في وقوعه أو عدم وقوعه.


وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك" أنه إذا اكتملت شروط الطلاق وقع، سواء في رمضان أو العيد أو أي وقت.


وأشار أمين الفتوى إلى أن لكى يفتى في وقع الطلاق أو عدم وقوعه لابد من التحقيق مع الزوج في ظروف هذا الطلاق وملابساته.


وأوضح أمين الفتوى أما لو كان السؤال بخصوص حدوث طلاق عند المأذون وهكذا، وذلك كان في رمضان فالطلاق واقع وكونه في رمضان لا يمنع وقوعه.

 

هل الطلاق يقع وقت الصيام

وفي سياق متصل قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق مكروه شرعًا وهو أبغض الحلال إلى الله؛ لما له من آثار جانبية على الزوجين وعائلتهما وأقاربهما كقطع الصلة والعداوة والبغضاء بينهما.

وأضاف "العجمي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقول صاحبه "هل يجوز الطلاق في وقت الصيام؟"، أنه قد ورد النهي عن الطلاق في حالات كالطلاق في الحيض والنفاس والطلاق ثلاثًا مرّة واحدة، واتباع الطلاق في أثناء العدّة من الطلاق السابق، وقد سُمي مثل هذه الحالات للطلاق طلاق البدعة، وهو غير جائز شرعًا.
 

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وتابع: "والطلاق لا يعرف زمانًا ولا مكانًا سواء في رمضان أو غيره من الأزمنة فهو مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: (أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ: الطلاقُ)،[١] ولم يرد حكم شرعي يمنع وقوع الطلاق في شهر رمضان المبارك خاصة".

وأشار إلى أنه يجوز للرجل أن يطلق فى رمضان أو فى غيره، فهذا أمر واضح ولا شك فيه، فمن طلق زوجته نفذ طلاقه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق أثناء الصيام أم لا، كما لا يمنع وقوع الطلاق كونه حال العصبية إلا إذا كان غضبه شديدا بحيث كان لا يعي ما يقول، فلا ينفذ طلاقه حينئذ، لارتفاع التكليف عنه.

 

كما أرسلت سيدة سؤالا إلى صفحة صدى البلد الرسمية بفيسبوك ، تقول فيه:" زوجي دائم الحلف بالطلاق في نهار رمضان هل يبطل صومه "؟. 

 

ورد الشيخ سيد عرفة عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية خلال البث المباشر من مركز الأزهر للفتوى عبر صفحة دار صدى البلد قائلا: لا علاقة بين الحلف والصيام سواء كان بالطلاق أو غير الطلاق ، وانصحي زوجك بعدم الحلف بالطلاق لأن الحلف لا يكون الا بالله.

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