اللواء خالد المحجوب : زيارة رئيس وزراء مصر مهمة وتدعم الاستقرار الليبي

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي يتحدث عن زيارة مدبولي

عقب اللواء " خالد المحجوب"، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي الوطني، على زيارة رئيس الوزراء مصر " مصطفى مدبولي" اليوم، قائلا إن مصر يهمها الاستقرار في ليبيا وتعمل في هذا الاتجاه وان لدى مصر ثوابت في دعم المؤسسة العسكرية الليبية و تفكيك المجموعات المسلحة بليبيا و أتمام الانتخابات الرئاسية القادمة ومحاربة الإرهاب ، لافتا إلى أن تلك الأمور تعتبر قضايا مشتركة بين مصر وليبيا.

وأوضح اللواء "خالد المحجوب"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد "، أن هناك قضايا أمن قومي مشترك بين مصر وليبيا، لا يمكن أن تتغير ثوابتنا بين البلدين مقدر الدور المصري في إعادة الاستقرار بليبيا ودعم جيشه الوطني.

رئيس الوزراء أثناء زيارته لليبيا

وأضاف اللواء "خالد المحجوب" مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي الوطني، أن القوات المسلحة تثمن زيارة رئيس الوزراء المصري ودور مصر المتمثل في الرئيس "عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى جاهدا للحفاظ على استقرار الدولة الليبية وجيشها.

اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي

وأشار اللواء "خالد المحجوب"، إلى أن زيارة رئيس وزراء مصر مهمة وتأتي استكمالاً لما بدء النضال من أجله مبكرا، علاوة على دعم الحكومة الليبية لإقامة الانتخابات المنتظرة في ليبيا ،ودعم الاستقرار و اتفاقية ٥+٥ التي أتت في ثوابت إعلان القاهرة السابق.