د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

الابتكار هو المحرك الرئيسي للنمو والازدهار في اقتصاد عالمي قائم بشكل متزايد على المعرفة، لذلك هناك حاجة ملحة لبذل الجهود الجادة للاستثمار في الابتكار للمساعدة في تعزيز الإبداع البشري والناتج الاقتصادي، لذلك نستكمل لكم سلسلة المقالات تحت عنوان ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي، حيث عرضنا في الجزء الأول تعريف الابتكار وأهميته في التنمية الاقتصادية والبشرية، وفي الجزء الثاني تعريف بمؤشر الابتكار العالمي وأهميته، وكيف يعمل على قياس وتقييم أداء الدول.

الجزء الثالث: مدخلات ومخرجات الابتكار بالمؤشر وأهميتها والعائد منها.

يقوم مؤشر الابتكار العالمي بتصنيف قدرات ونتائج الابتكار لدول العالم، ويُحسب كمتوسط لمؤشري مدخلات ومخرجات الابتكار، وكل منهما مبني على ركائز، وتنقسم كل ركيزة إلى ثلاث ركائز فرعية، كل منها يتكون من مؤشرات فردية بإجمالي 80 مؤشرًا كالتالي:

* الركائز الرئيسية والفرعية لمدخلات الابتكار الآتية، وتعتمد على العناصر الداخلية بالدولة التي تمكن من الأنشطة الابتكارية:

1. المؤسسات: إن رعاية إطار مؤسسي للدولة يجذب الأعمال ويعزز النمو أمر ضروري للابتكار، من خلال توفير السياسات والحماية والحوافز المناسبة:

- البيئة السياسية: وتشمل مؤشرات المخاطر السياسية والقانونية والتشغيلية والأمنية التي تؤثر على عمليات الأعمال، وجودة الخدمات العامة والمدنية، وصياغة السياسات، والتنفيذ.

- البيئة التنظيمية: وتشمل مؤشرات قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات متماسكة تعزز تنمية القطاع الخاص، ومدى سيادة القانون (في إنفاذ العقود وحقوق الملكية والشرطة والمحاكم)، وتكلفة إنهاء الخدمة للعمالة الفائضة عن الحاجة.

- بيئة الأعمال: وتشمل الجوانب المؤثرة على جهود ريادة الأعمال، من خلال مؤشرات سهولة بدء عمل تجاري وحل مشكلة التعثر المالي.

2. رأس المال البشري والبحوث: حيث يعد مستوى التعليم ونشاط البحوث من المحددات الرئيسية لقدرة الأمة على الابتكار:

- التعليم (الأساسي والثانوي): وتشمل مؤشرات الإنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وقياس جودة التعليم، ونسبة التلاميذ إلى المعلمين.

- التعليم العالي: ويعتبر أمرًا حاسمًا لاكتساب المهارات اللازمة للابتكار وارتقاء الدول، وتعطي الأولوية للقطاعات المرتبطة تقليديًا بالابتكار من خلال مؤشرات لقياس نسبة خريجي التعليم العالي في العلوم والهندسة، ونسبة التحاق الطلاب بالتعليم العالي.

- البحوث والتطوير: ويقيس مستوى وجودة أنشطة البحوث والتطوير، من خلال مؤشرات لعدد الباحثين، وإجمالي الإنفاق على البحوث والتطوير، ونسبة الإنفاق على البحوث والتطوير لأكبر ثلاث شركات في الدولة من قائمة أكبر 2500 منفقًا على البحوث والتطوير في العالم، وجودة المؤسسات العلمية والبحثية (متوسط أفضل ثلاث جامعات في الدولة من قائمة أفضل 700 جامعة في العالم)، حيث لا تهدف هذه المؤشرات إلى تقييم المستوى المتوسط لجميع المؤسسات داخل الدولة.

3. البنية التحتية للابتكار: بالاتصالات الجيدة والبنية التحتية للنقل والطاقة التي تسهل إنتاج وتبادل الأفكار والخدمات والسلع، وتغذي نظام الابتكار من خلال رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف المعاملات، وتحسين الوصول إلى الأسواق، والنمو المستدام:

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: وتشمل مؤشرات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها، والخدمات الحكومية ومشاركة المواطنين عبر الإنترنت.

- البنية التحتية العامة: وتشمل مؤشرات متوسط إنتاج الكهرباء للفرد، وأداء الخدمات اللوجستية، والإنفاق على البنية التحتية وشراء الآلات والمعدات، وشق الطرق والسكك الحديدية، وبناء المدارس والمستشفيات والمساكن والمباني التجارية والصناعية.

- الاستدامة البيئية: وتشمل مؤشرات كفاءة استخدام الطاقة، ومؤشر الأداء البيئي، وعدد شهادات الجودة ISO14001 لأنظمة الإدارة البيئية.

4. تطور السوق: إن توفر الائتمان والبيئة التي تدعم الاستثمار، والوصول إلى الأسواق الدولية، والمنافسة، وحجم السوق كلها أمور ضرورية لازدهار الأعمال ولكي يحدث الابتكار:

- الائتمان: ويتضمن مقياسًا لسهولة الحصول على الائتمان، والقيمة الإجمالية للائتمان المحلي.

- الاستثمار: ويشمل مؤشرات سهولة حماية المستثمرين الأقلية، ومدى توافق حجم وحركة السوق، وصفقات رأس المال الاستثماري.

- التجارة والمنافسة وحجم السوق: وتتضمن مؤشرات حالة السوق للتجارة (متوسط معدل التعريفة مقارنة بحصص الصادرات)، وَحِدَّة المنافسة في الأسواق المحلية، وتأثير حجم الاقتصاد على قدرته على تقديم الابتكارات واختبارها في السوق.

5. تطور بيئة الأعمال: من خلال التعرف على مستوى تطور الأعمال لتقييم مدى تشجيع الشركات على النشاط الابتكاري:

- العاملين في مجال المعرفة: وتشمل مؤشرات التوظيف في الخدمات كثيفة المعرفة، وتوافر التدريب الرسمي بالشركات، والبحوث والتطوير الذي تقوم به مؤسسات الأعمال كنسبة من إجمالي نفقات البحوث والتطوير ومن الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الموظفات الحاصلات على درجات علمية متقدمة، وتوزيع العمل بين الجنسين.

- روابط الابتكار: وتشمل مؤشرات التعاون بين الصناعة والجهات البحثية والأكاديمية في البحوث والتطوير الضرورية للابتكار، ومدى انتشار التكتلات المتخصصة من مؤسسات ومنتجين وموردين، ونفقات البحوث والتطوير الممولة من الخارج كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد المشاريع المشتركة والتحالفات الاستراتيجية، وعدد طلبات البراءات المقدمة في مكتبين على الأقل.

- استيعاب المعرفة: وتشمل مؤشرات مدفوعات الملكية الفكرية كنسبة من إجمالي التجارة، وواردات التكنولوجيا الفائقة كنسبة من إجمالي الواردات، وواردات خدمات الاتصالات والكمبيوتر والمعلومات كنسبة من إجمالي التجارة، وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والنسبة المئوية للمواهب البحثية في مجال الأعمال.

* الركائز الرئيسية والفرعية لمخرجات الابتكار الآتية، والتي تمثل نتائج الأنشطة المبتكرة داخل الدولة كالتالي:

6. مخرجات المعرفة والتكنولوجيا: وتغطي المتغيرات التي يُعتقد تقليديًا أنها ثمار الاختراعات والابتكارات:

- خلق المعرفة: وهي تتضمن المؤشرات الناتجة عن الأنشطة الابتكارية كطلبات البراءات الوطنية والدولية ونماذج المنفعة المودعة، والمقالات العلمية والتقنية المنشورة في المجلات الدولية وتم الاقتباس منها.

- تأثير المعرفة: وتمثل تأثير أنشطة الابتكار على الاقتصاد من خلال مؤشرات الزيادة في إنتاجية العمل، وكثافة دخول الشركات الجديدة، والإنفاق على برامج الكمبيوتر، وعدد الشهادات الصادرة بالمطابقة لأنظمة إدارة الجودة (أيزو 9001)، ونسبة الإنتاج الصناعي عالي التقنية مقارنة بإجمالي الإنتاج الصناعي.

- نشر المعرفة: وتشمل مؤشرات إيرادات الملكية الفكرية، والصادرات عالية التقنية وصادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كنسبة من إجمالي التجارة، وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

7. المخرجات الإبداعية:

- الأصول غير المادية: وتتضمن مؤشرات طلبات العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، وقيم العلامات التجارية الاكثر قيمة بالدولة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

- السلع والخدمات الإبداعية: وتشمل مؤشرات صادرات الخدمات الثقافية والإبداعية كنسبة من إجمالي التجارة، وخدمات الترفيه والإعلام بالنسبة لعدد السكان، والأفلام الروائية الوطنية المنتجة (عدد لكل فرد)، والطباعة وغيرها من المخرجات الإعلامية كنسبة من إجمالي المخرجات الصناعية، وصادرات السلع الإبداعية كنسبة من إجمالي التجارة، وتهدف هذه المؤشرات إلى توفير إحساس عام بالمدى الدولي للأنشطة الإبداعية في الدولة.

- الإبداع عبر الإنترنت: وتتضمن مؤشرات عدد المواقع الإلكترونية الكبرى، ومتوسط التعديلات السنوية على ويكيبيديا بالنسبة لعدد السكان، وإنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وكل هذه الركائز والمؤشرات تعمل على قياس وتقييم دائم لتطور مدخلات ومخرجات الابتكار بالدول من أجل نمو اقتصادي مستدام قائم على الابتكار لتحقيق الرخاء والرفاهية للشعوب.

وللحديث بقية،