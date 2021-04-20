بإطلالة رمضانية.. ملك قورة تخطف الأنظار بملابس كاجوال

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تخطف الانظار.



وظهرت ملك قورة، بإطلالة رمضانية بفستان طويل وجذاب باللون الأزرق مع البرتقالى الفاتح، ووضعت حقيبة على الخصر ليبرز رشاقتها وجمالها.



كما اختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة والتي تتناسب مع ظهورها الناعم.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الالوان البنية الناعمة كأيشادو للعيون، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال ظهورها.



ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة.







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