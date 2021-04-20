إجراءات احترازية.. أجواء صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص.. صور

رصد موقع “ صدى البلد ” أجواء صلاة التراويح من داخل مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة .

والتزم المصلون بـ ارتداء الكمامات وإحضار سجادة صلاة ، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن صلاة التراويح تعتبر رياضة بسيطة ومهمة لمريض السكر، لأنها تعزز صحة الجسم.

وأكدت الوزارة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح، من خلال الاتي:

- ابتعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن ١ متر.

- أخذ سجادة الصلاة الخاصة بك.

- لا تنسى تطهير يديك باستمرار.