عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيلم رعب.. سائق يصاب بالذعر بعد ظهور طفل صغير أمام سيارته على طريق سريع

طفل يظهر فجأة على
طفل يظهر فجأة على الطريق السريع

فيما يشبه مشهد من فيلم رعب، أصيب سائق بحالة هلع بعد ظهور طفل فجأة أمام سيارته خلال مروره على طريق سريع، وظن في البداية أنه صدم الطفل وأرداه قتيلا. 

وكان الأسترالي ميتش كوني يقود سيارته شمالا على طريق "هيوم" السريع بالقرب من بارديا، جنوب مدينة سيدني الأسترالية، قبل الساعة الثامنة مساء بقليل يوم أمس الأول الأحد عندما ادعى أنه رصد الطفل.

والتقطت لقطات كاميرا المراقبة اللحظة المرعبة التي ظهر فيها شخص صغير يشبه الطفل من الظلام على الجانب الأيسر من الطريق السريع المكون من أربعة حارات.

وقال كوني الذي كان عائدا إلى منطقة "جولد كوست" مع والديه بعد التنزه بالدراجات في جولبرن إن الطفل بدا أن عمره حوالي 6 سنوات وكان يرتدى سترة زرقاء. 

وأشار كوني لصحيفة "ديلي ميل أستراليا":  "لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة ومن الواضح أنه (كان) آخر شيء يمكن توقعه".

وتابع أنه كان هناك حوالي ما بين 3 إلى 4 كيلومترات من ليفربول في بارديا عندما رأى الطفل، ولم يتمكن الرئيس التنفيذي لشركة ملابس رياضية من إيقاف سيارته، لذلك اتصلت والدته - التي كانت في مقعد الراكب بالطوارىء في الساعة 7.41 مساء ليلة الأحد، وهو ما أكدته شرطة نيو ساوث ويلز.

41924602-9485517-image-m-28_1618794975030
41924602-9485517-image-m-28_1618794975030
41924604-9485517-image-a-26_1618794962701
41924604-9485517-image-a-26_1618794962701
سيدنى استراليا ليفربول

ترشيحاتنا

بملايين الجنيهات.. شاهد ضابط يعثر على لؤلؤة نادرة أثناء تناول الحلزون| صور

الزراعة تحدد موعد انتهاء المرحلة الأولى من الري الحديث

إلهام شاهين: حنان ترك ليست على اتصال بالفنانين ويحيى الفخراني حبيب الكل

فيلم رعب.. سائق يصاب بالذعر بعد ظهور طفل صغير أمام سيارته على طريق سريع

حكومة الوحدة الليبية: إعادة فتح السفارة المصرية عقب عيد الفطر

الخارجية الأمريكية تعلن اقتراب توقيع اتفاق سلام بين السودان وإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

اللواء خالد المحجوب : زيارة رئيس وزراء مصر مهمة وتدعم الاستقرار الليبي

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

الصحة تعلن الإجراءات الاحترازية لصلاة التراويح

أول رد من كهربا على مشاجرة له تتضمن ألفاظا خارجة.. فيديو

الزمالك يكشف حقيقة رحيل محمود علاء

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ