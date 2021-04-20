فيلم رعب.. سائق يصاب بالذعر بعد ظهور طفل صغير أمام سيارته على طريق سريع

فيما يشبه مشهد من فيلم رعب، أصيب سائق بحالة هلع بعد ظهور طفل فجأة أمام سيارته خلال مروره على طريق سريع، وظن في البداية أنه صدم الطفل وأرداه قتيلا.

وكان الأسترالي ميتش كوني يقود سيارته شمالا على طريق "هيوم" السريع بالقرب من بارديا، جنوب مدينة سيدني الأسترالية، قبل الساعة الثامنة مساء بقليل يوم أمس الأول الأحد عندما ادعى أنه رصد الطفل.

والتقطت لقطات كاميرا المراقبة اللحظة المرعبة التي ظهر فيها شخص صغير يشبه الطفل من الظلام على الجانب الأيسر من الطريق السريع المكون من أربعة حارات.

وقال كوني الذي كان عائدا إلى منطقة "جولد كوست" مع والديه بعد التنزه بالدراجات في جولبرن إن الطفل بدا أن عمره حوالي 6 سنوات وكان يرتدى سترة زرقاء.

وأشار كوني لصحيفة "ديلي ميل أستراليا": "لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة ومن الواضح أنه (كان) آخر شيء يمكن توقعه".

وتابع أنه كان هناك حوالي ما بين 3 إلى 4 كيلومترات من ليفربول في بارديا عندما رأى الطفل، ولم يتمكن الرئيس التنفيذي لشركة ملابس رياضية من إيقاف سيارته، لذلك اتصلت والدته - التي كانت في مقعد الراكب بالطوارىء في الساعة 7.41 مساء ليلة الأحد، وهو ما أكدته شرطة نيو ساوث ويلز.

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