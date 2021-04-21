عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أخبار الإمارات| 628 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 628 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 182 مبايعة بقيمة 382.06 مليون درهم منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 92.22 مليون درهم و161 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 289.84 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 .

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وتلتها منطقة ند حصة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 543 الف درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 239.28 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 172.83 مليون درهم و47 رهن فلل وشقق بقيمة 66.46 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 155 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 11 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 4 هبات بقيمة 7.45 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 3 ملايين درهم .

 

عقارات دبي الامارات تصرفات عقارات دبي درهم

ترشيحاتنا

رسميًا.. ليفربول ثاني المنسحبين من دوري السوبر الأوروبي

اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي وسموحة في الدوري

مانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام ينسحبون رسميًا من دوري السوبر الأوروبي

20 قراراً..بيان عاجل مشترك من مصر وليبيا

الضابط يفقد النطق.. قاتل جورج فلويد يواجه 75 عاما سجنا بعد إدانته

يا وحش الكون .. حكاية سيارة الخديوي في اللي مالوش كبير | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

ماذا يحدث في سوهاج.. تحرك عاجل من المحافظ لوقف تفشي كورونا

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

20 قراراً..بيان عاجل مشترك من مصر وليبيا

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

قبل وصول القطار بلحظات.. موظف بالسكة الحديد ينقذ طفلا سقط على القضبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ