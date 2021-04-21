حقيقة فرض 50 جنيها غرامة على المتعاملين مع ماكينات ATM بدون كمامة

نفى مسئول مصرفي بأحد البنوك الحكومية ما تحتويه الرسالة الصوتية المتداولة بشأن قيام البنوك بخصم ٥٠ جنيها من العمليات التي يجريها العملاء الذين لا يرتدون الكمامات أثناء القيام بعمليات سحب أو إيداع عبر ماكينات الصراف الالي.

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وقال المسئول المصرى في اتصال مع صدي البلد أن هذه التعليمات ليست صحيحة على الإطلاق.

وأكد أن البنوك تتعامل مع هذه الإجراءات وفقا لكتب دورية و تعليمات تصدر عن البنك المركزي في ذلك الخصوص مؤكدا أنه لم يتم إصدار مثل تعليمات من البنك المركزي حتي تنفذها البنوك.

وأشار إلي أن هذه الشائعات من شأنها إثارة البلبلة وتوصيل صورة للمجتمع غير صحيحة مؤكدا أنه في حال إصدار مثل هذه التعليمات سيتم الإعلان عنها بشفافية.

وطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تتسبب في إثارة المواطنين وعملاء البنوك مؤكدا أن تعليمات البنك المركزي للجهاز المصرفي بشأن اتباع قواعد الحماية داخل فروع البنوك باعتبارها أمرا تنظيما لكل بنك في مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي داخل الفرع البنكي وارتداء الكمامة حرصا علي صحة المواطنين.