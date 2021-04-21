علاجات سريعه للهالات السوداء

نظرًا لأن الجلد حول العينين حساس ، فمن الأفضل اللجوء إلى العلاجات الطبيعية بدلاً من المنتجات الكيماوية لعلاج الهالات السوداء إليك قائمة من العلاجات المنزلية البسيطة والتي يمكن تنفيذها بسهولة والتي يمكن أن تساعد في محاربة الهالات السوداء

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1. أكياس الشاي البارد



يعد استخدام أكياس الشاي البارد من أكثر الطرق فعالية وسهولة لمكافحة هذه الهالات السوداء. يفضل استخدام أكياس الشاي الأخضر أو ​​شاي البابونج لنتائج سريعة.

كيفية استخدام أكياس الشاي البارد

انقعي الأكياس في الماء وضعيها في الثلاجة. أخرجيها من الثلاجة وضعيها برفق على عينيك لمدة 10 إلى 15 دقيقة. كرر بانتظام.

2.الخيار



أكثر العلاجات فعالية كما أنها تساعد في تقليل الانتفاخ حول منطقة العين.

ابشري بعض البطاطس النيئة أو الخيار وضعي القطع على عينيك. استرخى وقم بإزالتها بعد 10-12 دقيقة.

بدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا استخراج عصير البطاطس أو الخيارفقط خذ كرة قطنية وانقعها في العصير وضعها على عينيك.

تأكد من تغطية المنطقة المحيطة بالدوائر المظلمة بالكامل واتركيها لمدة 1-3 دقائق ثم اغسليه بالماء البارد.

في حالة تعرضك للضغط لفترة من الوقت ، يمكنك أيضًا وضع شرائح من الخيار أو البطاطس مباشرة على عينيك.

3. حليب بارد



الحليب البارد منظف طبيعي للعيون ويساعد أيضًا في تلطيف البشرة الحساسة حول العينين.

كيفية استخدام الحليب

اغمسي كرة قطنية في الحليب البارد وضعيها على منطقة العين. احتفظ بها لفترة ثم اشطفها بالماء البارد فيما بعد. كرر ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع!