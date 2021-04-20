بحتفل بالأهلي ..رامز جلال يعلق على غنائه للأهلي مع محمد عبد الرحمن

شارك الفنان رامز جلال متابعيه بفيديو له مع الفنان محمد عبد الرحمن وهما يغنيان للنادي الأهلي خلال استضافته في برنامج المقالب "رامز عقله طار".

‬‏وعلق رامز قلال قائلا "‪بحتفل مع توتا بالاهلي نادي القرن #رامز_عقله_طار #رامز_جلال



ووقع الفنان محمد عبد الرحمن توتا، ضحية مقلب برنامج رامز عقله طار، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء.

وضرب رامز جلال، في إحدى فقرات البرنامج محمد عبد الرحمن توتا بطلقات السلاح اللعبة، خلال لعبة بابجي ، على خلفية أحداث المقلب.

وظل محمد عبد الرحمن توتا يوجه شتائم لـ الشخص الذى يطلق عليه النار دون علمه بأنه رامز، قائلا : ايه يا عم انت بترب فين .. انا مش قادر"؟