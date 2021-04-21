خلال توقيع اتفاقيات مع الدبيبة.. مدبولي: مصر حريصة على دعم التنمية في ليبيا.. مفتي الديار المصرية: رمضان شهر العمل والإنتاج وليس الكسل

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، وكان أهمها ما يلي:

أحمد موسى : وفاة 23 راكبا وإصابة 139 في انقلاب عربات قطار طوخ.. فيديو



كشف الإعلامي أحمد موسى عن بيان النائب العام بشأن، حادث قطار القاهرة - طوخ.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية “صدى البلد” أن الحصيلة النهائية للحادث حتى الآن وفاة 23 راكبا وإصابة 139.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي” أنه لو تمت الصيانة على أنسب وجه؛ لكنا تلافينا هذه الحوادث، مؤكدا ضرورة أن يشرف مسئول الصيانة بالسكك الحديدية على سلامة القطارات قبل تحركها.

مدبولي: توافقنا على عقد اللجنة المصرية الليبية المشتركة بالقاهرة قريبا.. فيديو



قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع الجانب الليبي، وتوافقنا على عقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة في القريب العاجل.

وأضاف مدبولي- خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة- أن مصر ستعمل على دعم ليبيا بالكامل مشيرا إلى أن العلاقات أصبحت قوية بين مصر وليبيا.

خلال توقيع اتفاقيات مع الدبيبة .. مدبولى: مصر حريصة على دعم التنمية فى ليبيا .. فيديو



أذاعت فضائية “إكسترا نيوز”، لقطات، جاء من خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حريصة على دعم المشروعات التنموية فى ليبيا، موضحًا أنه متواجد في طرابلس بصحبة مجموعة من الوزراء لتعزيز التعاون المشترك.

مفتي الديار المصرية : رمضان شهر العمل والإنتاج وليس الكسل..فيديو



قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه يجوز دفع زكاة المال؛ من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع.



وأضاف علام خلال لقاء له ببرنامج “كتب عليكم الصيام” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن شهر رمضان هو شهر العمل والإنتاج، وليس شهرا للكسل.

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

رد محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب النادي الأهلي، على واقعة بصقه على جمهور الزمالك، قائلًا: "حزين على هذه اللقطة، وحزين أكثر إن الفترة دي كنت أجتهد كثيرًا لأجل الفريق، ثم يقابل الأمر بهجوم وشتائم ضدي باسم والدتي".



كما واجهت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، كهربا بفقرة عنوانها "القاضية ممكن"، عن الإعلامي مدحت شلبي؛ فقال: "مش شايفه ولا هشوفه، ولا أرى أنه إعلامي كبير.. ربنا يهديه".

إلهام شاهين: "مفيش راجل هيديني اللي إدهولي شغلي".. فيديو

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها فضلت العمل عن الحب وانفصلت عن أول شخص أحبته؛ بسبب حبها للعمل، مضيفة: "أفضل الشغل عن أي حاجة شخصية".



وأضافت إلهام شاهين في حوارها مع المخرجة إلهام شاهين في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”: "مفيش راجل هيديني اللي ادهولي شغلي، وشغلي أعطاني مكانة وثقة في نفسي وحب الناس والشهرة والجماهيرية والجوائز".

صراخ محمد عبد الرحمن في كبسولة رامز عقله طار.. شاهد

شعر الفنان محمد عبد الرحمن “توتا”، بالرعب؛ فور ارتفاع لعبة المحاكاة في برنامج "رامز عقله طار" في الهواء، وقام رامز جلال بالصراخ وهو يجلس بجانبه، وسَكَبَ المياه عليه باستمرار.



وبدأ الفنان محمد عبد الرحمن “توتا”، في الصراخ؛ خوفا من النيران التي كانت تشتعل داخل لعبة المحاكاة، وظهر في حالة رعب لم تظهر على أي ضيف من قبل.





موافي : الانتفاخ من أهم أعراض تليف الكبد .. فيديو



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مرضى الفشل الكبدي يكون لهم رائحة فم معينة، تأتي عن طريق الامتصاص من القولون وتخرج من الرئة.



وأضاف “موافي” خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، أن مرضى التليف الكبدي، يكون الدم داخل الكبد لديهم، محشور من الأوعية الدموية، وبالتالي يسبب ضغطا على الكبد، ما يترتب عليه أن جميع الأوردة الموجودة بالقولون يكون ضغطها مرتفعا.