عاجل
خلال توقيع اتفاقيات مع الدبيبة.. مدبولي: مصر حريصة على دعم التنمية في ليبيا.. مفتي الديار المصرية: رمضان شهر العمل والإنتاج وليس الكسل هل ترك التشهد الأوسط ناسيا يبطل الصلاة؟ .. المفتي السابق يجيب مبادرات بن راشد تطلق مزادًا خيريًا عالميًا.. وبايدن يرحب بالحكم الصادر ضد قاتل جورج فلويد.. أبرز عناوين صحف الإمارات الست ما تتغطاش| سميحة أيوب: الاغتصاب والتحرش وصل للأطفال.. وانفلات الأخلاق والفن المبتذل سبب تفشيها بوريس جونسون يعلق على انسحاب الأندية الإنجليزية من دوري السوبر الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال توقيع اتفاقيات مع الدبيبة.. مدبولي: مصر حريصة على دعم التنمية في ليبيا.. مفتي الديار المصرية: رمضان شهر العمل والإنتاج وليس الكسل

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، وكان أهمها ما يلي:

 

أحمد موسى : وفاة 23 راكبا وإصابة 139 في انقلاب عربات قطار طوخ.. فيديو
 

كشف الإعلامي أحمد موسى عن بيان النائب العام بشأن، حادث قطار القاهرة - طوخ.

 

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية “صدى البلد” أن الحصيلة النهائية للحادث حتى الآن وفاة 23 راكبا وإصابة 139.

 

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي” أنه لو تمت الصيانة على أنسب وجه؛ لكنا تلافينا هذه الحوادث، مؤكدا ضرورة أن يشرف مسئول الصيانة بالسكك الحديدية على سلامة القطارات قبل تحركها.

 

مدبولي: توافقنا على عقد اللجنة المصرية الليبية المشتركة بالقاهرة قريبا.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع الجانب الليبي، وتوافقنا على عقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة في القريب العاجل.

وأضاف مدبولي- خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة- أن مصر ستعمل على دعم ليبيا بالكامل مشيرا إلى أن العلاقات أصبحت قوية بين مصر وليبيا.

 

خلال توقيع اتفاقيات مع الدبيبة .. مدبولى: مصر حريصة على دعم التنمية فى ليبيا .. فيديو

أذاعت فضائية “إكسترا نيوز”، لقطات، جاء من خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة.
 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حريصة على دعم المشروعات التنموية فى ليبيا، موضحًا أنه متواجد في طرابلس بصحبة مجموعة من الوزراء لتعزيز التعاون المشترك.

 

مفتي الديار المصرية : رمضان شهر العمل والإنتاج وليس الكسل..فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه يجوز دفع زكاة المال؛ من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع.
 

وأضاف علام خلال لقاء له ببرنامج “كتب عليكم الصيام” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن شهر رمضان هو شهر العمل والإنتاج، وليس شهرا للكسل.

 

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

رد محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب النادي الأهلي، على واقعة بصقه على جمهور الزمالك، قائلًا: "حزين على هذه اللقطة، وحزين أكثر إن الفترة دي كنت أجتهد كثيرًا لأجل الفريق، ثم يقابل الأمر بهجوم وشتائم ضدي باسم والدتي".


كما واجهت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، كهربا بفقرة عنوانها "القاضية ممكن"، عن الإعلامي مدحت شلبي؛ فقال: "مش شايفه ولا هشوفه، ولا أرى أنه إعلامي كبير.. ربنا يهديه".

 

إلهام شاهين: "مفيش راجل هيديني اللي إدهولي شغلي".. فيديو

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها فضلت العمل عن الحب وانفصلت عن أول شخص أحبته؛ بسبب حبها للعمل، مضيفة: "أفضل الشغل عن أي حاجة شخصية".
 

وأضافت إلهام شاهين في  حوارها مع المخرجة إلهام شاهين في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”: "مفيش راجل هيديني اللي ادهولي شغلي، وشغلي أعطاني مكانة وثقة في نفسي وحب الناس والشهرة والجماهيرية والجوائز".

 

صراخ محمد عبد الرحمن في كبسولة رامز عقله طار.. شاهد

شعر الفنان محمد عبد الرحمن “توتا”، بالرعب؛ فور ارتفاع لعبة المحاكاة في برنامج "رامز عقله طار" في الهواء، وقام رامز جلال بالصراخ وهو يجلس بجانبه، وسَكَبَ المياه عليه باستمرار.


وبدأ الفنان محمد عبد الرحمن “توتا”، في الصراخ؛ خوفا من النيران التي كانت تشتعل داخل لعبة المحاكاة، وظهر في حالة رعب لم تظهر على أي ضيف من قبل.


موافي : الانتفاخ من أهم أعراض تليف الكبد .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مرضى الفشل الكبدي يكون لهم رائحة فم معينة، تأتي عن طريق الامتصاص من القولون وتخرج من الرئة.
 

وأضاف “موافي” خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، أن مرضى التليف الكبدي، يكون الدم داخل الكبد لديهم، محشور من الأوعية الدموية، وبالتالي يسبب ضغطا على الكبد، ما يترتب عليه أن جميع الأوردة الموجودة بالقولون يكون ضغطها مرتفعا.

رامز جلال رئيس الوزراء الزمالك كهربا مجلس الوزراء شهر رمضان الفنان محمد عبد الرحمن رسالة عاجلة

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر

ريال مدريد في مهمة ثأرية أمام قادش بالدوري الإسباني

بعد رحيل والده.. كشف حقيقة مقتل نجل إدريس ديبي في اشتباك مسلح مع شقيقه

طلاب الثانوية العامة يؤدون الإمتحان التجريبي الاخير في بروفة أبريل غدا

200 ألف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات تداول المعلومات دون موافقة صاحبها وفقا للقانون

أخبار التكنولوجيا| آبل تعيد تطبيقاً مثيراً للجدل على متجرها مرة أخرى.. تسريبات تكشف مواصفات قياسية لـ هواتف Honor 50

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

السعودية .. مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات عاجلة

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

بيان عاجل من السعودية بشأن مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ