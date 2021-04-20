كأس مصر.. المقاصة يتقدم على سيراميكا كليوباترا 2-0 في الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة أحداث الشوط الأول متقدما على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار منافسات دور 16 من بطولة كأس مصر.

تقدم المقاصة مبكرا فى الدقيقة الأولى من زمن المباراة بعد تسديدة مباغتة من هشام محمد ،

وأضاف الهدف الثاني باسم مرسي فى الدقيقة 44 من زمن اللقاء

وكان مصر للمقاصة قد تأهل إلى دور 16 من بطولة كأس مصر بعد التغلب على أشمون بهدفين نظيفين، بينما تأهل نادي سيراميكا كليوباترا للدور ذاته بعد الفوز على غزل المحلة بنفس النتيجة .