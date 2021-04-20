عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سماح أنور: توقعت ثورة يناير في 2004.. وغير ندمانة على تصريحاتي ضدها.. فيديو

سماح أنور
سماح أنور

قالت الفنانة سماح أنور، إنها لم تندم على تصريحاتها عن  ثورة يناير، ولكنها نادمة على أسلوبها فقط، موضحة أنها توقعت الثورة منذ 2004.


وأضافت "أنور" خلال لقائها مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن رأيها فى حدوث ثورة يناير قد ثبتت صحته، مؤكدة أنها توقعت اندلاع الثورة بعد اطلاعها هى و نجلها لأحد الفيديوهات على اليوتيوب لشخص يدعى "ديفيد آيك" والذى كان يصرح باندلاع ثورات الربيع العربى وقيامها فى تونس ثم مصر.


وأوضحت الفنانة سماح أنور،: " أن فى عام ٢٠١٠ أخبر ابنى أصدقاءه أن هناك ثورة سوف تقوم فى مصر يناير المقبل"، مشيرة إلى أنها دفعت ثمن تصريحاتها ورفض الكثيرون العمل معها، معقبة “اتعلم عليا علامة اكس”.

سماح انور ثورة يناير لحظات جريئة اخبار المشاهير اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

وافدة ليبية بالأزهر تروي لصدى البلد طقوسها في شهر رمضان

بعد بلاغات عن حالات تجلط .. ماذا قالت السعودية حول لقاح استرازينيكا؟

تشيلسي يتعادل مع برايتون سلبيًا في البريميرليج

بالعصا وبطن منفوخة.. شاهد شرطية حامل تثير ضجة العالم | فيديو

حكم إجبار الأطفال على الصوم ومتى يجوز تدريبهم عليه.. الأزهر يرد

باتشيكو يضع الزمالك في ورطة مالية أمام فيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

ماذا يحدث في سوهاج.. تحرك عاجل من المحافظ لوقف تفشي كورونا

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

اللواء خالد المحجوب : زيارة رئيس وزراء مصر مهمة وتدعم الاستقرار الليبي

الصحة تعلن الإجراءات الاحترازية لصلاة التراويح

قبل وصول القطار بلحظات.. موظف بالسكة الحديد ينقذ طفلا سقط على القضبان

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأربعاء حتى الاثنين المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ