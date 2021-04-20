سماح أنور: توقعت ثورة يناير في 2004.. وغير ندمانة على تصريحاتي ضدها.. فيديو

قالت الفنانة سماح أنور، إنها لم تندم على تصريحاتها عن ثورة يناير، ولكنها نادمة على أسلوبها فقط، موضحة أنها توقعت الثورة منذ 2004.



وأضافت "أنور" خلال لقائها مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن رأيها فى حدوث ثورة يناير قد ثبتت صحته، مؤكدة أنها توقعت اندلاع الثورة بعد اطلاعها هى و نجلها لأحد الفيديوهات على اليوتيوب لشخص يدعى "ديفيد آيك" والذى كان يصرح باندلاع ثورات الربيع العربى وقيامها فى تونس ثم مصر.



وأوضحت الفنانة سماح أنور،: " أن فى عام ٢٠١٠ أخبر ابنى أصدقاءه أن هناك ثورة سوف تقوم فى مصر يناير المقبل"، مشيرة إلى أنها دفعت ثمن تصريحاتها ورفض الكثيرون العمل معها، معقبة “اتعلم عليا علامة اكس”.