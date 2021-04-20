عضو بالشيوخ: ناقشنا مادة في قانون التعليم فقط

كشف الدكتور نبيل دعبس عضو مجلس الشيوخ، حقيقة الجدل بين وزارة التربية والتعليم والنواب في مجلس الشيوخ واتهامهم من قبل الوزير بالوقوف ضد سياسة الدولة.

وقال دعبس، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، إنه قانون التعليم في مجلس الشيوخ جاء بهدف تعديل بعض مواده، وليس لتطوير التعليم، ولكن تعديل المادة الخاصة بالثانوية العامة وتم تحويله من مجلس النواب لإبداء الرأي فيه وفي المادة 25 الخاصة بالثانوية العامة فقط.

وأضاف الدكتور نبيل دعبس عضو مجلس الشيوخ، أنه طالبت بتقليل مواد الثانوية العامة وخاصة في الصف الثالث بحيث يدرس الطالب المواد التي تنفعه في مرحلة الدراسة الجامعية وبالتالي يقل عدد الدروس الخصوصية بمعنى أن يكون ل3 مواد بدلا من 11 مادة وهذا الأمر يساهم في تقليل الأعباء المادية في الدروس.



