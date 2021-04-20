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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرجنتين تبدأ إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

صدى البلد

 بدأت الأرجنتين في إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من عدوى كورونا، وفقا لبيان صدر عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة "لابوراتوريوس ريتشموند" للأدوية.


وأشار البيان - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - إلى أن الدفعة الأولى من جرعات اللقاح المصنوعة في الأرجنتين سيتم نقلها إلى مركز "جاماليا" العلمي التابع لوزارة الصحة الروسية لمراقبة جودتها، وذلك قبل إطلاق الإنتاج التجاري للقاح الروسي في شهر يونيو المقبل.


وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز عن سروره لإمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك V"، مشيرا إلى أن استخدامه في حماية السكان من عدوى كورونا أظهر "نتائج رائعة".. وعبر فرنانديز عن ثقته أن يتيح إطلاق إنتاج اللقاح الروسي في بلاده "فرصة للتقدم في مكافحة الجائحة في الأرجنتين بل وفي أمريكا اللاتينية بأسرها".


من جهته، لفت المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إلى أن الأرجنتين التي كانت أول دولة في أمريكا اللاتينية رخصت استخدام اللقاح الروسي في أراضيها، وأصبحت أيضا أول دولة في المنطقة أطلقت إنتاج هذا اللقاح، وذلك بفضل الشراكة بين الصندوق وشركة "لابوراتوريوس ريتشموند".


وذكر دميترييف أن "سبوتنيك V" تم ترخيصه في 10 دول أمريكية لاتينية، معربا عن قناعته بأن يسمح إنتاجه في الأرجنتين بتنظيم توريده إلى "شركائنا الآخرين".


فيما قال رئيس "لابوراتوريوس ريتشموند"، مارسيلو فيجيراس، إن شركته تعتز بالدعم المقدم لها من قبل الصندوق الروسي وبأن الأخير يعتمد على قاعدتها العلمية والتقنية في إنتاج اللقاح في الأرجنتين.. وأكد أن شركته ستبذل ما في وسعها من الجهود لضمان وصول سكان الأرجنتين أمريكا اللاتينية إلى هذا اللقاح.

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