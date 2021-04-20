النائب محمود تركي: نحن مع سياسة تطوير التعليم دون ترك آثار على البعد الاجتماعي

قال النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، إننا ندعم منظومة التعليم في مصر، مضيفا أنه نحتاج للتكاتف للوصول لرؤية لتطوير التعليم المصري.



وأضاف تركي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة الأولي، للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أننا مع سياسة تطوير التعليم ولكن دون أن يترك آثار على البعد الاجتماعي، والعبرة ليست في سرعة إصدار القانون وإنما في إخراج قانون قوي يحدث تطويرا حقيقيا.



وأكمل النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، أنه إذا كنا نريد أن نتحول من التعليم للتعلم فهذا الأمر يحتاج لبنية تحتية كبيرة، مستدركا أنه لا بد من أي تعديل يطرح أن يتمتع برؤية متكاملة في كل الجوانب لهذا التعديل.