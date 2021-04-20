محمد الصباحي حكما لمباراة الأهلي وسموحة فى الدوري غدا

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة الأهلي وسموحة إلي الحكم الدولي محمد الصباحى لإدارة اللقاء المقرر له التاسعة والنصف مساء الاربعاء ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري.

واختتم الفريق الأول لكرة بنادي سموحة تدريباته مساء اليوم ،الثلاثاء، استعدادته لمباراة الأهلى المقرر لها مساء الأربعاء في الدوري الممتاز.

واستقر احمد سامي المدير الفني للفريق الأول على اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي .

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:-

حراسة المرمى الهانى سليمان ومحمد أشرف.

خط الدفاع.. رجب نبيل محمود عزت و محمود البدرى وأطهر الطاهر وشريف رضا ومحمد الترهونى.

خط الوسط.. احمد حمص ومحمود حليمو و محمد كناريا ومحمد رزق و عبد الكبير الوادر ومصطفى فتحى ورفيق كابو.

خط الهجوم.. حسام حسن وعرفة السيد ونسينامبى واحمد عبد القادر وعلى زكى.

وتعد هذه المباراة هى الأخيرة للثنائى حسام حسن ومحمد الترهونى قبل السفر للانضمام إلى أهلى طرابلس الليبى.

ويأمل سموحة في استعادة الانتصارات للانقضاض على المربع الذهبى لأول مرة هذا الموسم خاصة وانه يحتل المركز الثامن برصيد 24 نقطة وبفارق 3نقاط عن صراع المقدمة.

ويتحدد خلال مران الليلة موقف محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الذى اشتكى من اصابة فى العضلة الضامة وسيخضع لإختبار أخير اليوم وأن كانت الدلائل الأولية تُشير إلى أنه سيغيب عن المشاركة فى المباراة.

وحرص المدير الفني لسموحه، على تحفيز لاعبيه خلال الأيام الماضية قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة الأهلى غدا الأربعاء ، من أجل الشد من أزرهم على تحقيق الفوز في مواجهة الأهلى، والعودة للأسكندرية بالثلاثة نقاط.

وحث سامى لاعبيه في الجلسة التي عقدها على ضرورة استعادة روح الفريق مرة آخرى والتي ظهروا عليها في المباريات الأخيرة، قبل توقف الدورى وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.