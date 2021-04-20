خالد ميري يكشف أهمية زيارة رئيس الوزراء إلي ليبيا ويوضح الغرض منها ..فيديو

قال خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن هذه أول زيادة تحدث إلى العاصمة الليبية منذ سنوات طويلة من قبل مصر، ويكون بها هذا القدر الكبير من المسئولين والوزراء وهذا يعكس أهمية هذه الزيارة بالنسبة إلي ليبيا.

وأضاف خالد ميري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز": أن هذه الزيادة كان على رأسها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وكان يرافقه 11 وزيرا، مؤكدا أن هذا العدد يعني أن نصف الحكومة المصرية كانت متواجدة اليوم في طرابلس، وهذا يؤكد أن مصر داعم أول وأساسي للحكومة المتواجدة حاليا بليبيا.

وأوضح خالد ميري ، أن هذه الزيادة تؤكد أهمية تنفيذ خطة الإنقاذ السياسي للدولة الليبية وهذا يؤكد أيضا عودة مسار العلاقات المصرية الليبية إلى مسارها الطبيعي.