إلهام شاهين لـ شيخ الحارة: مفيش راجل هيديني اللي إدهولي شغلي.. أجهضت نفسي ومش عايزة أبقى أم.. وعندى عقدة من الرجالة

حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، وتحدثت" شاهين " عن أسرار حياتها الشخصية والفنية، وفيما يلي أبرز محاور اللقاء:

إلهام شاهين: حنان ترك ليست على اتصال بالفنانين ويحيى الفخراني حبيب الكل

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها اختلفت في فترة من الفترات مع الفنانة نبيلة عبيد وكان الأمر مرتبطا بمسلسل أم كلثوم وانتهى الخلاف بعد ذلك .

إلهام شاهين : بكيت على والدي ومات أمام عيني

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن عدم زيارتها لعائلة والدها بعد وفاته، مشيرة إلى أنه قبل وفاته لم تكن تعرف عائلته لعدم وجود اتصال بينهما، كما أن والدها تزوج قبل والدتها مرة، وزوجة أخرى بعد والدتها.



إلهام شاهين: "مفيش راجل هيديني اللي إدهولي شغلي"

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها فضلت العمل عن الحب وانفصلت عن أول شخص أحبته بسبب حبها للعمل، مضيفة:" أفضل الشغل عن أي حاجة شخصية ".



هل تتزوج إلهام شاهين من رجل متزوج؟.. رد مفاجئ من الفنانة

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنه لو عاد بها الزمن من الممكن أن تكرر زواجها مرة أخرى من نفس الشخصين، مضيفة:" في فترة زواجي كنت مبسوطة من نفس الشخصين اللي اتجوزتهم".



إلهام شاهين تخضع لـ عقاب شيخ الحارة والجريئة.. وتردد: مش قادرة

رفضت الفنانة الهام شاهين، الإجابة عن سؤال إيناس الدغيدي في حلقة اليوم من "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

إلهام شاهين: أجهضت نفسي ومش عايزة أبقى أم

وجه شيخ الحارة، سؤالا إلى الفنانة إلهام شاهين، قائلا:" مش زعلانة انك فقدتي الأمومة “، وردت إلهام شاهين قائلة :” مش زعلانة".



إلهام شاهين : مشاهد الإغراء من أعظم أدواري وأقدم أعمالا جريئة لو مقتنعة

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها فضلت الشهرة والعمل عن الحب في بداية حياتها، مما تسبب في انفصالها عن أول حب في حياتها، مشيرة إلى أنها تفضل العمل على أي شيء شخصي، معقبة: "مفيش راجل هيديني اللي ادهولي شغلي.. شغلي إداني المكانة وحب الجمهور والرجالة بيغيروا من نجاحي".



شاهد.. إلهام شاهين: تصرفات رانيا يوسف غير طبيعية وتبحث عن التريند

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الفيديو الذى انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني وترقص عقب وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد قديم وقبل الوفاة بفترة كبيرة، مشيرة إلى أن شخصا مجهولا قام بنشر الفيديو في هذا التوقيت للاثارة لكنها لا تتابع السوشيال ميديا.



إلهام شاهين: عندى عقدة من الرجالة عشان بيحبوا القطة الهادية وأنا شرسة

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الراجل سبب الكثير من المشاكل، وأن أي مشكلة تتعرض لها المرأة في الحياة تكون بسبب الرجل، معقبة: "الست عايزة تكسب الراجل وتكون رومانسية معاه".

إلهام شاهين: يسرا أهم نجمات جيلها.. وعادل إمام صاحب فضل عليا

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن النجمة الكبيرة يسرا أهم فنانة في جيلها الفني، مشيرة إلى أن يسرا بدأت التمثيل قبل ظهورها، و شاركت معها في الكثير من الأعمال، لأنها كانت نجمة وقدمت أدوار بطولة قبل ظهورها هى في مجال المنافسة الفنية.