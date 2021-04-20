رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن انسحابه من دوري السوبر الأوروبي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، منذ قليل، انسحابه بصفة رسمية من المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ونشر نادي مانشستر سيتي بيانًا جاء فيه:"يمكن لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم أن يؤكد أنه اتخذ إجراءات رسمية للانسحاب من المجموعة التي تضع خططًا لدوري السوبر الأوروبي.."

ويأتي إعلان السيتي بعد الأنباء التي أكدت انسحابه رفقة تشيلسي من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وكان تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين قد أعلنا رفقة 10 أندية أوروبية من كبار الفرق في القارة، إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، لتكون بدًلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.