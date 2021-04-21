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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورة تدريبية بجامعة حلوان عن الاستشراف المستقبلي لريادة الأعمال

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يتابع اليوم نادي ريادة الأعمال جامعة حلوان تنظيم دورة تدريبية مجانية  اون لاين برعاية أكاديمية البحث العلمي، لجميع  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين (ماجستير/ دكتوراه) بالجامعة .


يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتقام الدورة التدريبية تحت عنوان: (الاستشراف المستقبلي لريادة الأعمال: الفرص المستقبلية لعملك) تحت إشراف  الدكتورة إيمان ابو طالب مدير نادي ريادة الأعمال.

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وتتضمن  الدورة التدريبية التي يعقدها النادي  مجموعة من المحاور تشمل كيفية التعرف علي الفرص المستقبلية للعمل، وطرق تطوير القدرات والمهارات ومواجهة المشكلات، وكيفية التعامل مع التحديات المستقبلية، والمخاطر المحتملة مستقبليا، وكيفية اكتشاف الفرص الممكنة في المستقبل واستغلالها بالشكل الأمثل، وعلاقة ذلك بريادة الأعمال.

وتهدف الدورة التدريبية التي يحاضر بها د. محمد رمضان عبد السالم رزق الذي يشغل حاليًا منصب مدير المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا الابتكار (ESTIO )في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT ) في مصر، إلى إكساب المتدربين بشكل عملى وتفاعلى وتطبيقي كيفية استشراف المستقبل لريادة الأعمال من خلال اكتشاف وتشكيل المستقبل والبحث عن فرص ريادة الأعمال المستقبلية وكذلك تشكيل مستقبل العمل، والاستعداد للحد من المخاطر المستقبلية، من خلال التدريب على أهم طرق الاستشراف المستقبلي التي تستخدمها الشركات العالمية في استشراف مستقبلها وبناء السيناريوهات المستقبلية وتحديد التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستقبل الأعمال واستغلال فرص التكنولوجيات البازغة.

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