كوت ديفوار الأكثر تضررا من دوري السوبر الأوروبي .. تفاصيل

ما زالت أصداء الصراع بين مؤيد ومعارض لبطولة دور السوبر الأوروبي مستمرة ، والتي أعلنت منذ ساعات قليلة بعض الأندية مثل تشيلسي ومانشستر سيتي انسحابهم من البطولة المستحدثة بسبب الغضب الجماهيري .

الغضب الجماهيري جاء بسبب اعلان الاتحاد الدولي للكرة والاتحاد الأوروبي رفضهما للسوبر ليج والتهديد بعدم مشاركة الأندية المنضمة لها في دوري أبطال أوروبا والدوريات المحلية بالاضافة الى منع اللاعبين الدوليين من مشاركة منتخباتهم في بطولة كأس العالم.

ووفقا لتقرير نشرته بي بي سي الأوروبية ، سيكون منتخب كوت ديفوار الأكثر تضررا من المنتخبات الوطنية الإفريقية إذا تم منع اللاعبين في الدوري الأوروبي الجديد المقترح من لعب كرة القدم الدولية.

المنتخب الإيفواري يضم 5 لاعبين محترفين في الأندية التي أعلنت عزمها الانضمام إلى السوبر الأوروبي وهم سيرج أورير في توتنهام ونيكولاس بيبي في آرسنال ، وفرانك كيسي في ميلان ، وثنائي مانشستر يونايتد إريك بيلي وعماد ديالو.

ونفس الأمر في 13 دولة إفريقية فعلى سبيل المثال فقد يغيب عن منتخبات بلادهم ، المصري محمد صلاح ، ورياض محرز الجزائري وبيير إميريك أوباميانج الجابوني تخسر 13 دولة أفريقية لاعبيها.

نظام السوبر ليج يقام بمشاركة 20 ناديا ، مابين 15 ناديا مؤسس والـ5 الاخرين يتم التصفيات للوصول الى المشاركة ، والعائد المادي للبطولة ضخم يتخطى مئات ملايين الدولارات برعاية جي بي مورجان وهو أكبر مصرف أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية ، متعدد الجنسيات بإجمالي أصول 2.515 تريليون دولار

جي بي مورجان قرر مبدئيا مكافات للمشاركين تتراوح ما بين 200 لـ400 مليون يورو ، غير المكافأت الاضخم للمراكز الأولى