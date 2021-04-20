الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يفوز على ليفركوزن.. وشالكة يهبط رسميًا

فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره باير ليفركوزن بهدفين دون مقابل، في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الألماني.

الكاميروني تشوبو موتينج افتتح التسجيل لـ بايرن ميونخ في الدقيقة السابعة، قبل أن يؤكد يوزوا كيميتش انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة 71 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، وانتصاره في الجولة المقبلة يعني تتويجه رسميًا باللقب.

وعلى صعيد آخر، ودع رسميًا فريق شالكة بطولة الدوري الألماني، بخسارته اليوم أمام أرمينيا بينفيلد بهدف نظيف، ليقبع في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 13 نقطة.