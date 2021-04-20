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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجميد البويضات للعذراء .. الأضرار والفوائد للبنات

تجميد البويضات للعذراء
تجميد البويضات للعذراء .. الاضرار والفوائد للبنات

يأتى تجميد البويضات للعذراء ضمن أهم القضايا العصرية التى  فرضها التطور العلمى وظروف الحياة الحديثة حيث تتأخر الكثير من البنات فى الزواج.

 

ويحدث تجميد البويضات للعذراء من خلال فتحات صغيرة فى البطن وتأخذ بعض البويضات ويتم حفظها فى الأماكن المخصصة لها داخل مراكز علاجية مجهزة بتقنيات تضمن حفظ وتجميد البويضات لفترات طويلة .


وتثار الكثير من الأسئلة حول تجميد البويضات للعذراء أهمها تأثيره على العذرية وتكلفته وأضراره .


نعرض فى هذا التقرير فوائد وأضرار تجميد البويضات للعذراء وتأثيره على البنات.

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تجميد البويضات لغير المتزوجات


يلعب تجميد البويضات لغير المتزوجات دورا كبيرا فى الحفاظ على خصوبة المرأة مما يجعلها غير مضطرة للزواج من شخص سئ فقط من أجل تحقيق حلم الأمومة حيث أنه من المعروف أن النساء يعانين من فقدان القدرة الانجابية في سن صغيرة.

تجميد البويضات للبنات


تجميد البويضات ، المعروف أيضًا باسم حفظ البويضات بالتبريد ، هو علاج للخصوبة يتم فيه حصاد بويضات المرأة الناضجة من المبيضين ، وتجميدها دون إخصاب ، وتخزينها لاستخدامها لاحقًا عندما تكون مستعدة للحمل. تشبه بداية العملية الإخصاب في المختبر المريضة يخضع من أربعة إلى ستة أسابيع من الحقن الهرموني قبل استرجاع البويضة: بشكل عام ، يتضمن ذلك أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الحقن بالهرمونات وحبوب منع الحمل من أجل "أوقف" مؤقتًا الهرمونات الطبيعية التي تنتج بيضة واحدة.

تجميد البويضات فى سن الأربعين 


تضعف احتمالات نجاح عملية تجميد البويضات في سن الأربعين، فالعمر الذي تجمد فيه بيضك هو جوهر الموضوع و من المعروف أن الخصوبة الطبيعية للمرأة تبدأ في الانخفاض في سن الثلاثين تقريبًا وتنخفض بشكل أكثر حدة حول سن 35، وهذا لا يرجع فقط إلى استنفاد احتياطي المبيض ، ولكن أيضًا بسبب انخفاض جودة البويضات التي تبقى. بصراحة ، من المرجح أن يكون لدى البويضات الأكبر سنًا تشوهات صبغية ، وهذا هو السبب في أن النساء اللائي حملن في أوائل الأربعينيات من العمر لديهن فرصة للإجهاض بنسبة 40 ٪ ، مقارنة بأقل من 15 ٪ لامرأة في أوائل العشرينات من عمرها ولا توجد أى مخاطر لـ تجميد البويضات للعذراء ولا أى اثار على الانجاب الطبيعي

اضرار تجميد البويضات  فى سن الأربعين


من اضرار تجميد البويضات في سن الأربعين زيادة فرص الإجهاض وحدوث تشوهات وأمراض الأجنة وهذا ينطبق على تجميد البويضات للعذراء أو المتزوجة.

أكدت الأبحاث أن معدل النتيجة الناجحة يتناقص كنتيجة مباشرة لزيادة عمر المرأة عند جمع البويضات ، حيث تكون أعلى المعدلات للبيض الذي تم جمعه دون سن 35 عامًا، وعلى النقيض من ذلك ، لا يظهر العمر عند الزرع فى جسم المرأة  مثل هذا الارتباط ، حيث تكون معدلات النجاح مستقرة نسبيًا عبر جميع الفئات العمرية. 

تتراوح فرصتك الإجمالية في الحمل باستخدام بيضك المجمد بين 60٪ و 30٪ ، اعتمادًا على عمرك في وقت التجميد، وهكذا على الرغم من أنه يمكنك من الناحية الفنية تجميد البويضات في أي عمر طالما أن هناك بعضًا متاحًا ، يرى العديد من الخبراء أنه لن يكون هناك فائدة تذكر في تجميد البويضات عند 40 عامًا أو بعد ذلك نظرًا لأن فرص الإجهاض أو تشوهات الجنين تزداد ومعدل الحمل منخفض جدًا في هذه الظروف.
المصادر:

fertility

fertilityanswers

parents

Can you freeze eggs at 40? Advantages and disadvantages
Wondering if it’s too late for egg freezing? You’re not alone
Freezing Your Eggs: 5 Things You Need to Know

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