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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ننشر تفاصيل مأدبة إفطار رئيس الاتحاد السكندري مع اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز

مصيلحي وحسام حسن
مصيلحي وحسام حسن

حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على توجيه الدعوة إلي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن والجهاز الإداري وجميع اللاعبين إلي مأدبة إفطار اليوم لتحفيز اللاعبين قبل موقعة بيراميدز في الدوري المصري المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

جاء ذلك من أجل تصفية الأجواء بين اللاعبين وإنهاء كافة الأزمات وتحفيزهم من أجل مواصلة تحقيق نتائج إيجابية في بطولة الدوري المصري من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر .

وطالب محمد مصيلحي كافة اللاعبين بضرورة التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم من أجل العودة إلي صفوف المشاركة الإفريقية من جديد.

 

وفي سياق آخر استقر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن عدم خوض أي وديات قبل مواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك تجنبا لمنع إرهاق اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز حفاظاً على اللياقة البدنية للاعبين.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات شاقة على ملعب النادي استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز يوم 24 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وحرص حسام حسن المدير الفني للفريق على تصحيح مسار اللاعبين وخوض تقسيمات خلال  التدريبات من أجل تخطي بيراميدز.

وينافس الاتحاد السكندري على مقعد المربع الذهبي هذا الموسم للعودة من خلاله للمشاركات الإفريقية .

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 28 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.

محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري حسام حسن أخبار الرياضة الدوري المصري نادي بيراميدز نادي الاتحاد السكندري

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