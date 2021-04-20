خلال 2020.. 21 مليار دولار خسائر الطيران الدولي فى الشرق الأوسط بسبب كورونا

كشفت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إن حركة المسافرين الدولية في منطقة الشرق الأوسط انخفضت خلال العام الماضي بمقدار 116 مليون مسافر، وهو ما تسبب في خسارة تقدر بنحو 21 مليار دولار في إيرادات المشغلين خلال عام 2020، بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا .

وحسب تصريحات الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي الدكتورة فانج ليو، فإن حركة المسافرين الداخلية بمنطقة الشرق الأوسط شهدت انخفاضا يقدر بـ 23 مليون مسافر خلال 2020، بخسارة تساوى نحو ملياري دولار في خسائر المشغلين.

وأوضحت "فانج ليو"، في تصريحاتها ، بمناسبة 25 عام على تأسيس المنظمة العربية للطيران المدني، أن الانخفاض الحاد في الحركة الجوية في المنطقة تسبب في ضغوط شديدة على السيولة في صناعة الطيران ما يهدد الجدوى المالية والعديد من الشركات على مستوى العالم بالإضافة إلى ملايين الشركات وشركات النقل في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى ان الخسائر لم تؤثر فقط على شركات الطيران والمطارات ولكن على المصنعين وشركات المناولة الأرضية والتموين

وأشارت إلى أنه قبل أن يضرب فيروس كورونا دول العالم، كانت الدول العربية في منطقة الشرق الاوسط تمثل السوق الأسرع نمواً في العالم من حيث حركة المسافرين والبضائع لما يقرب من عشر سنوات متتالية، وكانت أيضاً في إطار إعادة تشكيل فعلي لأسواق المسافات الطويلة العالمية بالكامل.

