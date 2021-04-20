عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال 2020.. 21 مليار دولار خسائر الطيران الدولي فى الشرق الأوسط بسبب كورونا

الطيران المدني
الطيران المدني

كشفت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إن حركة المسافرين الدولية في منطقة الشرق الأوسط انخفضت خلال العام الماضي بمقدار 116 مليون مسافر، وهو ما تسبب في خسارة تقدر بنحو 21 مليار دولار في إيرادات المشغلين خلال عام 2020،  بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا .

وحسب تصريحات الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي الدكتورة فانج ليو، فإن حركة المسافرين الداخلية بمنطقة الشرق الأوسط شهدت انخفاضا يقدر بـ 23 مليون مسافر خلال 2020، بخسارة تساوى نحو ملياري دولار في خسائر المشغلين.

إياتا: توقعات بتحسن النقل الجوي بنسبة 50% خلال 2021

إياتا: شركات الطيران بالشرق الأوسط خسرت 4.8 مليار دولار خلال 2020

وأوضحت "فانج ليو"، في تصريحاتها ، بمناسبة 25 عام على تأسيس المنظمة العربية للطيران المدني، أن الانخفاض الحاد في الحركة الجوية في المنطقة تسبب في ضغوط شديدة على السيولة في صناعة الطيران ما يهدد الجدوى المالية والعديد من الشركات على مستوى العالم بالإضافة إلى ملايين الشركات وشركات النقل في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى ان الخسائر لم تؤثر فقط على شركات الطيران والمطارات ولكن على المصنعين وشركات المناولة الأرضية والتموين

وأشارت إلى أنه قبل أن يضرب فيروس كورونا دول العالم، كانت الدول العربية في منطقة الشرق الاوسط تمثل السوق الأسرع نمواً في العالم من حيث حركة المسافرين والبضائع لما يقرب من عشر سنوات متتالية، وكانت أيضاً في إطار إعادة تشكيل فعلي لأسواق المسافات الطويلة العالمية بالكامل.
 

منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو منطقة الشرق الأوسط حركة المسافرين الداخلية المنظمة العربية للطيران المدني الحركة الجوية فيروس كورونا

ترشيحاتنا

سنن مهجورة عن النبي.. صلاة الحاجة ودعاؤها ووقتها

القضاء الأمريكي يتوصل إلى حكم في قضية مقتل جورج فلويد

برلماني: زيارة مدبولي بوفد يضم 11 وزيرا إلى ليبيا تعود بالخير على الشعبين

5 أسباب لن تصدقها وراء انخفاض السكر في شهر رمضان

الأكثر تأثيرًا .. أبرز 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصرية .. صور

قبل وصول القطار بلحظات.. موظف بالسكة الحديد ينقذ طفلا سقط على القضبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

ماذا يحدث في سوهاج.. تحرك عاجل من المحافظ لوقف تفشي كورونا

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

اللواء خالد المحجوب : زيارة رئيس وزراء مصر مهمة وتدعم الاستقرار الليبي

الصحة تعلن الإجراءات الاحترازية لصلاة التراويح

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ