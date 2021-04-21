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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشرطة الإسبانية تفكك أكبر عصابة لتهريب القنب في أوروبا .. فيديو

تهريب القنب
تهريب القنب

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها قيام الشرطة الإسبانية بتفكيك واحدة من أكبر العصابات الإجرامية التي تعمل على تهريب الحشيش في جميع أنحاء أوروبا.

 

 وجاء في بيان مشترك صادر عن هيئات الشرطة الإقليمية والكتالونية أن هذه العملية الضخمة سمحت بالقبض على 65 شخصًا على الأقل، معظمهم من الصينيين في عدة مدن إسبانية إضافة إلى البرتغال وهولندا.

وتابع البيان أنه شارك أكثر من 350 من وكلاء إنفاذ القانون بمساعدة يوروبول في عمليات تفتيش 29 موقعًا.


تعمل هذه العصابة المعروفة باسم "بانغ أوف فوجيان"، في إشارة إلى مقاطعة في شرق الصين، بشكل أساسي من قاعدتها في مدينة برشلونة. 

 

وقامت المجموعة الإجرامية بتهريب أكثر من 700 شحنة ماريجوانا إلى فرنسا والبرتغال وهولندا وألمانيا ورومانيا والمملكة المتحدة وعدة دول أخرى.

 

المملكة المتحدة الحشيش هولندا برشلونة فرنسا البرتغال

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