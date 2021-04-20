للمرة الثانية ..أروى جودة تكشف خيانة باسل الخياط فى حرب أهلية

مسلسل حرب اهلية

فيما يبدو كمقدمة لمشكلة كبيرة يقع فيها باسل خياط في دور الطبيب يوسف بمسلسل حرب أهلية، تكتشف زوجته فريدة (أروى جودة) خيانته للمرة الثانية لكن هذه المرة مع صديقتها نادين (سينتيا خليفة).

ورغم تهربه من التعامل مع نادين بعد كشف تمارا (جميلة عوض) لهما في منزل والدها حتى لا ينفضح، فإن ذلك لم يمنع كشفه بعدما لاحظت زوجته معرفته بسفر زوج نادين ومحاولة صديقتها مداراة الأمر، ما دفع فريدة إلى التجسس عليهما لتكتشف خيانته لها.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

يسرا تجدد تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الأتربي، رمزى العدل.