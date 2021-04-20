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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل وصول القطار بلحظات.. موظف بالسكة الحديد ينقذ طفلا سقط على القضبان

موظف بالسكة الحديد
موظف بالسكة الحديد ينقذ طفلا سقط على القضبان

في مشهد بطولي تقشعر له الأبدان، أُظهر مقطع فيديو مثير للإعجاب تم نشره يوم أمس الاثنين لحظة هرع فيها موظف سكة حديد  في الهند لإنقاذ حياة طفل سقط على القضبان.

ونشرت وزارة السكك الحديدية الهندية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر عامل بالمحطة في فانجاني بمومباي يركض لإنقاذ الطفل مع اقتراب القطار بسرعة عالية منهما. 

 

وحمل العامل الطفل على رصيف المحطة قبل لحظات من اصطدام القطار.

 

وأشادت الوزارة بالموظف مايور شلخي ووصفته بـ "الرجل الصالح"، وأضافت: "نحيي شجاعته المثالية وتفانيه الشديد في أداء واجبه".

 

وتعتبر شركة "أنديان ريلوايز" أكبر رابع مشغل للسكك الحديدية في العالم والأولى في الهند. 

 

وفي 25 مارس 2020، تم تعليق شبكة السكك الحديدية لأول مرة منذ 167 عاما عندما فرض رئيس الوزراء ناريندرا مودي إغلاقا على مستوى البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

في الشهر التالي، أعلنت السكك الحديد في الهند عن خطط لتحويل ما يصل إلى 20 ألف عربة قطار قديمة إلى أجنحة عزل للمرضى مع انتشار الفيروس.

 

وتراجعت اليوم الثلاثاء حالات الإصابة بكوفيد 19 اليومية في الهند من مستوياتها القياسية التي بلغتها أمس، لكنها بقيت فوق مستوى الـ 200 ألف لليوم السادس على التوالي.

الهند السكك الحديدية عربة قطار كورونا الفيروس

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