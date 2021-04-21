انطلاق معرض شمس .. سيكولوجيا الرجل بين الحب والتوازن للفنانة وفاء ياديس

انطلق أمس معرض فن تشكيلى سيكولوجى من سلسلة معارض آرت سيكولوجى للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس بعنوان شمس على قناة www.YouTube.com/guruwafaatv

ويأتى المعرض بموضوع جديد تتطرق فيه الفنانة للمشاكل السيكولوجية للرجل فى حالات الحب المختلفة وتمثل اللوحات حالات الرجل الفيزيائية للقلب والقفص الصدرى والكلى والمعدة والعظام بطريقة تجريدية جرافيكية مستخدمة استايل الصور الشعاعية ( اكس راى) فى تكوينات فنية تشير إلى حالات الرجل الجسدية مع مشاعر الحب والأبوة والتفرد والعقلانية والسمو العقلى والتنوير.

ويتميز المعرض بالعرض المتتالي لتصوير تتابعية الحالة الهادئة المتوازنة لمناطق التنفس والاحتواء وضخ المشاعر النابعة من مركز القلب، ليشعر المشاهد أنه يطّلع على عرض لصور شعاعية فنية لشخص متوازن يفيض بالعاطفة والسمو .

جدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هى عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى وعضو نقابة الفنانين التشكيلين وحاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة جامعة حلوان والدكتوراة بالولايات المتحدة الأمريكية .