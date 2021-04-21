"ساعد" الأول من نوعه في مصر لمساعده مرضي كورونا.. فيديو

تطبيق ابتكره طلاب بجامعة عين شمس

بعد أن انتشرت أزمة فيروس كورنا التي مر بها العالم أجمع مما أدى إلي ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأشخاص والبعد عن التعامل اليومي، ابتكر طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس "أبلكيشن " للتعامل مع فيروس كورونا والتي تعتبر الفكرة الأولي من نوعها في مصر.

وذلك عبر تقريب المسافات بين الأشخاص بتبادل الاحتياجات الخاص بالمرض كـ أنابيب الأكسجين والكمامات الطبية وأماكن المستشفيات وغرف العزل المتوفرة والقربة من المريض و التذكير بمواعيد الأدوية كالمنبهات والاستشارات للعزل المنزل .

ورصدت عدسة "صدى البلد" الطالبان "عادل هيثم " و "عبد الرحمن عزب" طلاب الفرقة الثالثة بالكلية والقائمين علي العمل، حيث قال "عزب" إن التطبيق علي التليفونات المحمولة ولكن الي الآن لم يتم تنفيذه بشكل كامل ، وأنه قد بدأ بـأربعة صور ويتم اكتماله في المراحل القادمة ولكنه يحتاج الي التمويل حتي يصبح كاملا للاستخدام.



ولفت إلى أن التطبيق يتم الدخول عليه عبر المستخدم والرقم السري الخاص بكل شخص وأن التطبيق يستخدم من قبل كافة المواطنين حتي الذين لا يعانون من مرض كورونا وذلك عبر التنبيه باستخدام الأدوات الوقائية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية.



وأكد علي أن التطبيق يمنع احتكار المسوقين بالنسبة للكمامات وأسطوانات الأكسجين وغلاء الأسعار بتطبيق سعر موحد كما أنه يساعد علي تلقي المساعدين وفاعلي الخير ببعض.