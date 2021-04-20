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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إفتتاح ليالي رمضان الثقافية والفنية بالدقهلية

فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة

 

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة وجبة رمضانية فنية وثقافية متنوعة في جميع أنحاء الجمهورية تحيي بها ليالي رمضان الثقافية والفنية، حيث افتتح فرع ثقافة الدقهلية فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بحديقة شجرة الدر بالمنصورة، تضمنت الفعاليات مقهى ثقافي قدم أمسية شعرية مع الشعراء السيد عبدالصمد، د. سمية عودة، أعقبه ورشة فن تشكيلي مع الفنان محمد حسني، بجانب ورشة أعمال يدوية بالخرز للفنانة مروة حسن، ثم تفقد الحضور نتاج ورش الأشغال اليدوية والخيامية بنادي المرأة بقصر ثقافة المنصورة، بالإضافة إلى مكتبة متنقلة ومنفذ بيع لكتب اصدارات الهيئة، بحضور رئيس اقليم شرق الدلتا الثقافي، مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، ورئيس حي غرب المنصورة ولفيف من المثقفين والفنانين ومحبي الفن والثقافة من جماهير المنصورة.

بدأت فعاليات المسرح المتنقل بكلمة لمدير عام ثقافة الدقهلية رحب فيها بالحضور ونوه عن الفعاليات خلال شهر رمضان في سهرات يومية حتى 17 رمضان، تلاها ندوة ثقافية بحضور الأدباء محمد  خليل ود. سمية عودة لمناقشة كتاب "مصر سيرا علي الأقدام رحلة الأرض المباركة" للكاتب الصحفي محمد شلبي أمين والذي يتناول رحلات الكاتب لأماكن متعددة في انحاء مصر مثل حلايب وشلاتين وسيناء، وتناول عاداتهم الإجتماعية والثقافية، كما أكد أمين على ضرورة التعرف علي ربوع الوطن وأهمية التمسك بالهوية المصرية، واختتمت الفعاليات بفقرة مواهب قصر ثقافة المنصورة في مجالات الغناء والإنشاد الديني والفن التشكيلي، وقدمت فرقة المنصورة للفنون الشعبية تابلوهات راقصة منها الحطبة، الخيالة، ورقصة التنورة.

قصور الثقافة ليالي رمضانية ثقافة الدقهلية فعاليات ثقافية انشطه متنوعة

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