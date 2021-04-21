تقارير: مانشستر سيتي هو المنسحب الوحيد من السوبر الأوروبي.. برشلونة وأتلتيكو في البطولة

أكدت تقارير إذاعية، أنه لا صحة للأخبار التي تحدثت عن انسحاب عدد من الفرق من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

صحيفة “ نيويورك تايمز” قد أكدت انسحاب برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين من البطولة.

وذكرت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية أن الاجتماع بين أعضاء الأندية المشاركة في البطولة قد انتهى لتوه، ولم ينسحب سوى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت الإذاعة أن برشلونة وأتلتيكو مدريد مازالا مستمرين في البطولة وكذلك تشيلسي الذي لم يعلن انسحابه، إنما عبر فقط عن قلقه تجاه ذلك المشروع.

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد أعلن منذ قليل انسحابه رسميًا من بطولة دوري السوبر الأوروبي.