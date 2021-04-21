أحمد الأحمر يحتفل بفوز الزمالك بدوري كرة اليد

احتفل أحمد الأحمر لاعب نادي الزمالك لكرة اليد بفوز فريقه على النادي الاهلي في بطولة دوري كرة اليد.





ونشر الأحمر عبر حسابه بإنستجرام مجموعة من الصور له من احتفاله باللقب وعلق قائلا "الدوري زملكاوي رمضان كريم ".

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على الأهلي بنتيجة 18 – 17 في المباراة التي جمعتهما مساء امس على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، باللقاء الفاصل للبطولة ليتوج بلقب الدورى للمرة الـ17 في تاريخه.

وكان الفريقان التقيا يوم الجمعة الماضي في ختام مباريات الدوري وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 28-28، ليحتكم الفريقان للقاء فاصل على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر لتحديد بطل المسابقة.