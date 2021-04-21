إفتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بالشرقية

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة خلال شهر رمضان ترتقي بالذوق العام وتوفر مجال صحي لممارسة الثقافة والفنون واحتضان المواهب، حيث بدأت أولى فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الشرقية بقصر ثقافة الزقازيق والتي تستمر حتى 16 رمضان.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض الفنون التشكيلية الذي شارك فيه عدد من فنانى الشرقية منهم د. أمانى فوزى، زينب عطية، أحمد بكري، بجانب باقة من رواد وموهوبي قصر ثقافة الزقازيق وفرع ثقافة الشرقية، تلاه عرض فنى لفرقة الشرقية للإنشاد الدينى بقيادة المايسترو أحمد صلاح وقدمت الفرقة مجموعة من الأناشيد الدينية منها كل الأنبياء غناء جماعي، وأنشودة صلي الله علي محمد للمنشد أحمد عبده، ونور العين أيمن خيري، ولجل النبي محمد رجب، وصلوا على من ذكر الله محمود سليم، ربنا صلي وسلم غناء المجموعة، صبحتك بنور النبي حورية السيد، مشتاقلك يا نبينا إسلام الدمرداش، أنت فينا حامد أمين، عليك سلام الله محمد أكمل، اللهم صلي وسلم وبارك عليك غناء المجموعة.

قدم قصر ثقافة منيا القمح عرض لفرقة منيا القمح للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف يوسف وباقة من الأغاني، فغنى محمد جمال أغنية هلت ليالي حلوه، وعصام محمد أغنية موعود، وقدم المايسترو أشرف يوسف أغنية أهلا رمضان كما قدم عزف لأغنية حب إيه.