الأوقاف تعلن تفاصيل مسابقة صكوك الأضاحي خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف، لعام 1442هـ / 2021م عن مكافأة تحفيزية قدرها (2500 جنيه) .

وتمنح المكافأة، لكل مائة صك تحققها أي مديرية من المديريات خلال الشهر الكريم ، إضافة إلى مكافأة إضافية قدرها (2500 جنيه) لقيادات أعلى ثلاث مديريات على مستوى الجمهورية تحصيلًا خلال الشهر الكريم.

علمًا بأن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

يأتي هذا تحفيزًا للعمل الخيري لصالح الأسر الأولى بالرعاية.