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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم بحريني على الجزيرة القطرية.. ونائب : تنشر أكاذيب وبيانات مضللة

صدى البلد

استنكر  النائب البحريني  عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب،  للمحاولات المستمرة التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية، بهدف الإساءة لمملكة البحرين، من خلال بث ونشر الأكاذيب والبيانات المضللة.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية؛ فقد أكد على أن استمرار قناة الجزيرة القطرية بالإساءة لمملكة البحرين وتشويه صورة مراكز الإصلاح والتأهيل محاولة فاشلة لطمس انجازات البحرين وما تقدمه للنزلاء.

وأضاف : أن "الجزيرة القطرية وصلت لحد الافلاس من خلال محاولاتها الغير اخلاقية لاستغلال مشاعر أهالي النزلاء وتضليلهم بهدف استدرار تعاطفهم، متناسيه بذلك حب أهالي البحرين وثقتهم الكاملة بقيادة المملكة وأجهزتها الأمنية".

وأكد  أن وزارة الداخلية متمثلة في إدارة الإصلاح والتأهيل ماضية في كتابة التاريخ وتسطير الإنجازات بمجال حقوق الإنسان، رغم كل ما تتعرض له من حملات تشوية تسيئ إلى مستوى مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة والتي تهدف بشكل واضح وصريح لضرب جهودها في الارتقاء بتلك المراكز وتحصينها، منوها الى أن هذه الحملات من قبل الجزيرة القطرية لن تأتي أكلها، وستبقى مجرد حملات مرفوضة لم ولن تؤثر على مسيرة المملكة الحقوقية، داعيًا النظام القطري إلى الالتفات لأوضاع حقوق الإنسان والسجون على الوجه الخصوص في الدوحة، والنظر إلى الانتهاكات التي تمارس بحق العوائل القطرية والعمالة الاجنبية.

البحرين نائب برلمان قناة الجزيرة مملكة البحرين الجزيرة القطرية وزارة الداخلية

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