التأديبية العليا تلغي قرار رئيس جامعة المنوفية مجازاة عميد كلية الهندسة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس جامعة المنوفية مجازاة عميد كلية الهندسة بشبين الكوم بعقوبة اللوم لمخالفته قرار الجامعة بالموافقة على نقل طالب من الكلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار لصدوره بالمخالفة للقانون، مفتقدًا إلى مقوماته الأساسية والضمانات الجوهرية.

وكان الدكتور عماد حامد السيد، قد أقام الطاعن الطعن طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (625) لسنة 2020 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة اللوم وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وذكر شرحاً لطعنه، أنه يشغل وظيفة عميد كلية الهندسة بشبين الكوم، وعلم بصدور قرار رئيس جامعة المنوفية رقم (625) لسنة 2020 بمجازاته بعقوبة اللوم.

قالت المحكمة ٔإن وقائع الطعن تتلخص في أن الطالب أحمد يسري عبد المجيد، تقدم بطلب نقل قيده من كلية الهندسة بمنوف إلى كلية الهندسة بشبين الكوم (برنامج الميكاترونك) للعام الدراسي 2019 /2020 وذلك على الرغم من رسوبه في العام الدراسي 2018 /2019 ، وقد وافقت إدارة شوئون التعليم والطلاب بكلية الهندسة بشبين الكوم، ووافق وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، كما وافق عميد الكلية على نقل الطالب بالتفويض من مجلس الكلية، غير أن الإدارة العامة لشؤون التعليم بالجامعة ارتأت أن إجراءات ونقل قيد الطالب غير صحيحة، حيث لم تتوافر بحق الطالب الشروط التي ااستلزمها المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 490 بتاريخ 24 /08 /2008 للتحويل بالبرامج الجديدة كون أن الطالب راسباً في الكلية المحول منها.

وجاء بأسباب الحكم أن الثابت للمحكمة بعد مطالعتها لأوراق الطعن أن التحقيق شابه القصور الشديد في مواجهة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه، إذ اقتصر على مجرد سؤال الطاعن عن مدى صحة إجراءات نقل الطالب المذكور إلى كلية الهندسة بشبين الكوم فى ضوء ما أفادت به الإدارة العامة لشئون التعليم عدم صحة تلك الإجراءات، مهدراً بذلك ضمانات جوهرية نص عليها القانون وإستقرت عليها أحكام المحكمة الادارية العليا وسارت علي نهجها أحكام هذه المحكمة.

وتمثلت تلك الضمانات في مبدأي المواجهة وتحقيق الدفاع، ذلك أن التحقيق جاء خالياً من نسبة أي اتهام للطاعن بإرتكاب مخالفة معينة، ودون تحديد دقيق لأى أفعال يمكن أن تشكل مخالفة فى حق الطاعن، ودون بيان لمدى مسئوليته عن تلك الأفعال والأثار القانونية التي من الممكن أن تترتب عليها ومدى الضرر الذي لحق بجهة عمله من جراء ذلك، حتى يكون مدركاً لما هو منسوب إليه ويكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه

وانتهت المحكمة إلى أن التحقيق الذى أجرى مع الطاعن واستندت إليه الجهة الإدارية في توقيع الجزاء المطعون عليه، جاء قاصرا مفتقداً إلى مقوماته الأساسية والضمانات الجوهرية التى يتعين أن يلتزم بها، فلم يتم التحقق من مدى صحة أوجه دفاع الطاعن ولم يتم تفنيدها لبيان وجه الحق والحقيقة فيها، وذلك على الرغم من وجاهة أوجه الدفاع التى أبداها الطاعن فضلا عما شاب التحقيقات من عدم مواجهة الطاعن بمخالفة معينة منسوبة إليه بشكل واضح وصريح ومحدد، بما يمكنه من الوقوف على المخالفة المنسوبة إليه. وإزاء قصور التحقيقات وغياب المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية بما يجعلها مشوبة بالبطلان، وإذ صد القرار المطعون فيه إستناداً إلى هذا التحقيق فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.