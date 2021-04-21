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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محاضرات ثقافية وأنشطة فنية بثقافة الأقصر

ثقافة الاقصر
ثقافة الاقصر

 

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الجيش والشرطة والشعب أيد واحدة" أوضح العادلي حسان أهمية الجيش وجيش مصر خير أجناد الأرض وتحيا مصر بجيشها وشرطتها وشعبها، بينما عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "التحذير من الإسراف والتبذير" وتحدث السيد عبدالرحمن أمام وخطيب بوزارة الأوقاف عن أكثر أنواع الإسراف إنتشاراً، والتي تكون في الأكل والشرب، والسنة النبوية والقرآن الكريم حذر من الإسراف والتبذير وقال تعالى "وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" والمبذرين إخوان الشياطين، كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "بناء الأفراد والجماعات بناء سليم" أوضح أ.د النوبى عبد الراضى ضرورة التخطيط السليم وبناء الفرد صحيا وتعليميا وإقتصاديا، وأن الأمم تبنى على أكتاف أبنائها، بالإضافة عرض مسرحية "أم العواجز" لفرقة بيت ثقافة أرمنت إخراج عدلى صالح وتأليف على عثمان.

أعد قصر ثقافة حاجر العديسات عرض إنشاد ديني للمنشد علاء الدين سيد أحمد وألقى قصيدة بعنوان "حب النبي"، كذلك أقام قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة "رمضان فى مصر"، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حكي قصة "مدفع إفطار رمضان"، سردتها مديحة أحمد أبوالمجد، وأعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكى عن "تعليم الأطفال الصوم في رمضان" سردتها عواطف مصطفى، بينما نفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة لعمل مفرش تريكو نفذتها عدلية أحمد عبد العال، وأقام قصر ثقافة الطود ورشة رسم بالقلم الرصاص بعنوان "أهلا رمضان" نفذتها رحمه أحمد قسم الفنون التشكيلية بالقصر.

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