تعتبر الأسوأ .. شاهد | كوارث حدثت في 2019 / 2020

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لأسوأ الأعوام على البشرية والتي حدث بها انتشار للأوبئة وانفجارات وكوارث طبيعية واغتيالات وقامت بعرض نظرية سريعة علي أحداث العامين الأخيرين والتي تجعلنا نعتقد أنهما هما الأسوأ.

وأضاف الفيديو أنه مع بداية هذا العام بدأ ثوران لبركان في أمريكا الوسطي حيث أطلق هذا البركان ضبابًا رماديًا ظل في الهواء لمدة 18 شهرًا .

وأوضح الفيديو أنه مع بداية العام حدث تغير في درجات الحرارة أدي إلي حدوث هطولات ثلجية وصلت إلي الصين ما أدى إلى فشل المحاصيل وانتشار المجاعات.



