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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المسرح الشعبي بين الواقع والخيال ندوات تثقيفية بالمنيا

ثقافة المنيا
ثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد نادي أدب قصر ثقافة أبو قرقاص ندوه ثقافية بعنوان "المسرح الشعبي بين الواقع والخيال" حاضر فيها الكاتب المسرحى أشرف عتريس والمخرج عماد التونى. 

 وقد إستعرض عتريس تاريخ الأدب الشعبى والمسرح الشعبى فى مصر وعلاقتهما بالجمهور، وما تقدمه الثقافة الجماهيرية من عروض فى المسرح الإقليمى ضمن نوعية المسرح الشعبى، وتحدث المخرج عماد التونى عن إدارة المسرح  وأنها المنوطة بتكليف المخرجين حول تقديم تلك العروض وقد بدأتها قبل الثورة تحديدا فى مسرح الظواهر الشعبية، كما قدم المخرج أسامة طه عرض بعنوان "المسحور"،  ثم توالت العروض منها لمبة جاز، سيرة النعمان وآل مستجاب، أدار الندوة الشاعر أسامة أبو النجا رئيس نادى الأدب أبوقرقاص حيث قام  بتقديم الشعراء المشاركين فى الندوة، بجانب أمسية شعرية شارك فيها نخبة من الشعراء وائل السيد، محمد فريج، هانى سطوحى وأيضا القاص سعيد عوض، أحمد القشيرى، علاء نعمان، والقاص مصطفي ابو العلا.

 

قدمت فرقة كورال أطفال بيت ثقافة سمالوط فقرات فنية متنوعة منها اغنية رمضان في مصر حاجه تانية قدمها الفنان عمرو أحمد فؤاد، وقدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم تسجيلى بعنوان بطل من شيناء إنتاج الإدارة العامة للشئون المعنوية. 

 

كما ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان "حكاية غزو مصر في العصور القديمة " تأليف د. صدقه موسى ناقشه، حماده عبد الرحمن ويتناول الكتاب الغزوات التي تعرضت لها مصر في العصور القديمة وحتى دخول الأسكندر الاكبر إلى مصر، وتناول التباين العلمي حول فكرة وجود غزو لمصر قبل عصور الاسرات ثم تناول غزو الهكسوس ثم الاشوريين والفرس لمصر حت الغزو الاغريقي بقيادة الاسكندر الاكبر".

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