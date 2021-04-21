رسميًا.. ليفربول ثاني المنسحبين من دوري السوبر الأوروبي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميًا، انسحابه من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ونشر نادي ليفربول بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه:"يمكن لنادي ليفربول لكرة القدم أن يؤكد أن مشاركتنا في الخطط المقترحة لتشكيل دوري السوبر الممتاز قد توقفت."

وأكمل:"في الأيام الأخيرة ، تلقى النادي عروض من مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين ، داخليًا وخارجيًا ، ونود أن نشكرهم على مساهماتهم القيمة."

وأعلن محمد صلاح، محترفنا المصري بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، رفضه إقامة دوري السوبر الأوروبي.

وانضم صلاح لزملائه في الفريق الرافضين لفكرة إقامة البطولة بنشره البيان الموحد للاعبي فريقه والذي جاء فيه:" "نحن لا نحب ذلك ولا نرغب بأن تتم إقامته، هذا هو موقفنا ، نحن ملتزمون لهذا النادي ولجماهيره دون قيود أو شروط لن تسير وحدك أبدًا."

ونشر اللاعبون جوردان هندرسون، وفيرجيل فان دايك،و تياجو ألكانتارا، وجيمس ميلنر، وترينت ألكسندر أرنولد، وروبيرتو فيرمينو، ونيكو ويليام ،و أوكسليد شامبرلين، بيانًا برفض المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي قد أعلن منذ قليل انسحابه من بطولة دوري السوبر الأوروبي.