وزيرة الثقافة: أمهات الكتب بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد بمعرض فيصل للكتاب

خلال افتتاحها معرض فيصل للكتاب

وزيرة الثقافة ومحافظة الجيزة يفتتحان معرض فيصل للكتاب وسط إجراءات احترازية وحضور جماهيري

وزيرة الثقافة تطلق مبادرة ثقافتك كتابك ضمن مشروع الثقافة بين ايديك من معرض فيصل للكتاب

عبد الدايم : جميع العناوين وأمهات الكتب بأسعار مخفضة تبدا من جنيه واحد وحتى 20 جنيه تشجيعا علي المعرفة وبناء الوعي

راشد: الإبداع عنصرا أساسيا فى عملية تطوير المجتمع والتنمية الشاملة

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات معرض فيصل الرمضانى التاسع للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج بأرض الهيئة بشارع فيصل بالطالبية والذي يستمر حتى 18 رمضان وذلك بحضور قيادات وزارة الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ابدت عبد الدايم سعادتها باقامة المعرض بعد ان توقف العام الماضى نتيجة جائحة كورونا ووجهت الدعوة لأهالي منطقة فيصل ومحافظة الجيزة لزيارته وحضور الفعاليات والأنشطة المصاحبة مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19 ، واضافت أنه تحددت اسعار مخفضة لجميع العناوين المعروضة وامهات الكتب تبدأ من جنيه واحد وحتى 20 جنيه لكافة إصدارات وزارة الثقافة ودور النشر المشاركة تشجيعا للمواطنين على المعرفة التى تساهم في تنمية الوعى وبناء الانسان ، واضافت ان توفير الاصدارات باسعار مخفضة ياتى ضمن مبادرة ثقافتك كتابك التى يضمها مشروع الثقافة بين ايديك وسيتم تنفذيها في العديد من معارض الكتاب التي تقيمها وزارة الثقافة خلال الفترة القادمة بمختلف ارجاء مصر ، كما اثنت على برنامج الأنشطة الفنية والفكرية المتنوعة المصاحب للمعرض والتى تناسب جميع الشرائح العمرية وذوي القدرات الخاصة .

من جانبه ثمن محافظ الجيزة دور وزارة الثقافة في مختلف ارجاء المحافظة ومراكزها والمتمثل فى الفعاليات الفنية والفكرية المتنوعة التى تقدم للمواطنين ومنها معرض فيصل ، مشيرا الى اهمية الابداع فى تطوير المجتمع باعتباره احد العناصر الاساسية فى عملية التنمية المستدامة .

يذكر أن معرض فيصل للكتاب يقام على مساحة 8000 متر مربع ويقام بمشاركة 42 دار نشر الى جانب قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف والمجلس الأعلى للشئون الاسلامية وسور الأزبكية ويصاحبه برنامجا للعروض الفنية المتنوعة بالإضافة إلى ورش عمل خاصة بالأطفال ، كما يضم احدث إصدارات هيئة الكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل ، وتقرر ان يفتح أبوابه للجمهور يوميا من الحادية عشر صباحا حتى الثانية عشر منتصف الليل .