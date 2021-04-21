سلة سبورتنج تتراجع خطوه بعد الخسارة من الاهلي في ربع نهائي السوبر
خسر الفريق الاول لكرة السلة بنادي سبورتنج من الأهلى في ثالث لقاءات دور الـ8 من دوري السوبر لكرة السلة رجال بنتيجة ٧٧/٧٤ في المباراة التي جمعت بينهما علي صالة سبورتنج.
ويتلاقي الفريقين غدا في اللقاء الرابع في التاسعة والنصف مساءعلي صالة سبورتنج.
و تصبح النتيجة 2/1 لصالح الاهلي وفي حالة فوز الاهلى يصعد رسميا إلي نصف نهائي دوري السوبر وفي حالة فوز سبورتنج يلجئ الفريقين المباراة فاصلة والفائز بها يصعد لنصف النهائي ويلاقي الاتحاد السكندري.