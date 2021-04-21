ياسمين الخطيب : مندمتش على عدم تغيير اسم هذا الكتاب

كشفت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب أسرارًا خاصة عن حياتها الشخصية، وسبب رفضها عمل طبعة جديدة من كتابها "ولاد المره".



قالت ياسمين الخطيب خلال لقائها مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على عنوان كتابها "ولاد المره" ولكنها تراجعت فى البداية عند وجود هجوم كبير عليها ولكن بعد توجيه أساتذتها لها لم تغيره.

وأضافت ياسمين الخطيب، أنها قامت بكتابة منشورات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها" تكتب للناس وليس لها وإذ لم يعجبهم عنوان الكتاب سوف تغيره".



وأكدت أن هناك كثيرًا من الحاقدين والشامتين الذين استغلوا ذلك الموقف وأن الكتاب لم ينجح ولكن من نجح هو التريند، مشيرة إلى أنها لم تطبع من الكتاب إلا نسختين لكى لا تكون مثيرة للجدل.