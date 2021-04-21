اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي وسموحة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري ، عن الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي وسموحة التي تجمعهما عند التاسعة والنصف من مساء غد الأربعاء ضمن مؤجلات الأسبوع الحادى عشر ببطولة الدوري الممتاز.

وأشارت لجنة الحكام، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن محمد الصباحي سيكون حكماً ساحة على أن يُساعده سامي هلهل وأحمد نوفل، بينما سيكون أحمد صالح حكم رابع.

وأتمت لجنة الحكام بيانها بالإشارة إلى أن سيد شعبان سيكون حكماً للفيديو وسيساعده صبري إبراهيم.

ويدخل الأهلي اللقاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة جمعهم من 12 مباراة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر بـ 33 نقطة جمعهم من 15 مباراة، بينما يحتل سموحة المركز الثامن بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز السابع.