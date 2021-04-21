الصحة تناشد المواطنين بالتواصل على رقم 1440 مع الفرق الطبية لتقديم الدعم.. فيديو

ناشد الدكتور خالد مجاهد المتحدث بأسم وزارة الصحة المواطنين بالتواصل مع رقم 1440 عن طريق إرسال رسالة نصية بها كلمة “عزل”.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى أن المواطن يتواصل مع أحد من الفرق الطبية لمتابعة الحالة الصحية أو الاستشارة التي يمكن تقديمها من خلال هذه الخدمة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أنه يجب الابتعاد عن الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوضع الصحي في سوهاج.

وأشار مجاهد إلى أنه لا توجد أزمة في توفير الأسرة في المستشفيات لاستقبال مرضى كورونا، مؤكدا أن هناك زيادة طفيفة في الإصابات بكورونا على مستوى المحافظات .