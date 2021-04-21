عمل جبان.. الخارجية الإماراتية تعلق على مقتل الرئيس التشادي

أصدرت دولة الإمارات، بيانا أدانت فيه بشدة مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إنتو، حيث وصفته بالعمل الجبان، الذي طال صديقا شجاعا عمل بإخلاص طوال العقود الماضية من أجل استقرار وازدهار بلاده.

وأعربت دولة الإمارات ، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن تعازيها الحارة إلى أسرة الرئيس الراحل وإلى الشعب التشادي الصديق، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع الشعب في هذه الظروف“.

وطالبت في البيان بضرورة انتقال سلمي للسلطة بما يحقق أمن واستقرار التشاد والمنطقة، وتوفير الأجواء لحوار سياسي سلمي يمكّن تشاد من اجتياز هذه المرحلة بسلام.



ولفت البيان إلى تميز العلاقات الإماراتية التشادية، مؤكدا دعم الإمارات للجهود المخلصة لحفظ أمن تشاد واستقرارها، الذي يعتبر حجر زاوية في أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا.